F1, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Il Gran Premio di Spagna 2026 rappresenta uno dei momenti più significativi della nuova stagione di F1. Per la prima volta, infatti, il Circus approda a Madrid, dove dall’11 al 13 settembre andrà in scena il sedicesimo appuntamento del Mondiale, subito dopo il Gran Premio d’Italia di Monza. A fare da teatro alla sfida sarà il nuovo circuito cittadino MADRING, destinato a segnare l’inizio di una nuova fase per la Formula 1 in Spagna.

Il tracciato è stato concepito come un circuito ibrido semi-cittadino, sviluppato nell’area dell’IFEMA Madrid e in prossimità della cittadella sportiva del Real Madrid. Con i suoi 5,47 chilometri di lunghezza e 22 curve, il percorso combina sezioni stradali e parti permanenti, proponendo un layout particolarmente vario e impegnativo. Tra gli elementi più caratteristici spicca la spettacolare curva parabolica, denominata “peraltada”, affiancata da muretti relativamente vicini che promettono di aumentare il livello di rischio e spettacolarità. La struttura è stata inizialmente progettata per accogliere circa 110.000 spettatori, confermando l’ambizione di trasformare l’appuntamento madrileno in uno degli eventi di punta del calendario. Lo spegnimento dei semafori è previsto per domenica 13 settembre alle ore 15:00.

L’appuntamento spagnolo arriva in un momento particolarmente delicato del campionato. Il Mondiale è reduce dal clamoroso fine settimana di Monza, dove la Mercedes ha ulteriormente rafforzato la propria posizione al vertice. A guidare la classifica piloti è Kimi Antonelli, protagonista di una straordinaria rimonta proprio davanti al pubblico italiano. Il giovane pilota della Mercedes comanda il campionato con 267 punti, 66 in più del compagno di squadra George Russell, fermo a quota 201. Alle loro spalle figurano Lewis Hamilton con 191 punti, Lando Norris con 171, Charles Leclerc con 155 e Max Verstappen con 127.

Anche nella classifica costruttori il dominio Mercedes appare evidente. La squadra anglo-tedesca, forte della doppietta ottenuta a Monza, guida con 468 punti e un margine considerevole sulla Ferrari, seconda a quota 346. La McLaren occupa invece il terzo posto con 287 punti. Numeri che fotografano una stagione nella quale le Frecce d’Argento hanno finora imposto un ritmo superiore alla concorrenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Spagna 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP SPAGNA F1 2026

Venerdì 11 settembre (orari italiani)

Ore 13:30-14:30, Prove libere 1

Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

Sabato 12 settembre (orari italiani)

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

Domenica 13 settembre (orari italiani)

Ore 15:00, gara

PROGRAMMA GP SPAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.