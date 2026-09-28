F1, GP Bahrain a Sepang 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

La F1 cambia scenario, ma non denominazione. Dal 2 al 4 ottobre il Mondiale farà tappa a Sepang, in Malesia, per un appuntamento che manterrà ufficialmente il nome di Gran Premio del Bahrain 2026.

Una soluzione eccezionale dettata dalle tensioni e dal conflitto in corso in Medio Oriente. Le condizioni di sicurezza non hanno consentito di confermare il tradizionale appuntamento sul circuito di Sakhir e Liberty Media e FIA hanno così individuato nel tracciato malese la sede alternativa per il prossimo round del campionato.

Sepang torna quindi nel calendario della F1 dopo l’ultima apparizione del 2017. Il trasferimento è stato reso possibile da un accordo straordinario tra il Circus, FIA e i governi di Bahrain e Malesia. L’evento sarà denominato ufficialmente Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026, mentre il governo del Bahrain si farà carico dei costi operativi, conservando i diritti commerciali e il nome della gara.

Il Circus arriva in Malesia dopo il weekend di Baku con una Mercedes protagonista assoluta della stagione. A guidare il Mondiale piloti è il giovanissimo Kimi Antonelli, che ha raccolto finora 302 punti. Alle sue spalle c’è il compagno di squadra George Russell, a quota 236. Più distanti Lewis Hamilton (199), Lando Norris (186), Charles Leclerc (179) e Max Verstappen (163).

Tra i costruttori la Mercedes occupa la prima posizione, con 538 punti, davanti alla Ferrari, ferma a 378. Seguono McLaren con 306 punti e Red Bull Racing con 263. Il ritorno a Sepang offrirà dunque un nuovo capitolo a un campionato fin qui caratterizzato dal dominio della scuderia tedesca e dalla sorprendente leadership del giovane Antonelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Bahrain 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGo, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP BAHRAIN A SEPANG F1 2026

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30, Prove libere 1

Ore 10:00-11:00, Prove libere 2

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30, Prove libere 3

Ore 10:00-11:00, Qualifiche

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 09:00, Gara (56 giri)

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.