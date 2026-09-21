F1, GP Azerbaijan 2026: programma, orari, tv, streaming

Tutto pronto per il Gran Premio d’Azerbaijan di F1, in programma sul celebre Baku City Circuit, quindicesimo appuntamento del Mondiale. Quest’anno il week end presenta una grande novità nel programma: per evitare la concomitanza con la giornata nazionale di lutto e memoria in Azerbaijan (prevista per domenica 27 settembre), l’intero evento è stato anticipato di un giorno (24-26 settembre). Di conseguenza, la gara si disputerà eccezionalmente di sabato.

Il circuito azero è tra i più spettacolari e imprevedibili del calendario. Il suo tratto distintivo è il rettilineo di 2,2 chilometri, dove le monoposto superano i 350 km/h e il DRS favorisce i sorpassi. All’estremo opposto, la pista si restringe tra le mura medievali della città vecchia, con appena 7,6 metri di larghezza alla curva 8. Un tracciato che impone ai team un delicato compromesso aerodinamico: velocità massima sul rettilineo, ma anche stabilità e precisione nelle numerose curve lente.

Il Mondiale arriva a Baku nel segno di Kimi Antonelli. Il giovane italiano della Mercedes sta dominando la stagione e arriva in Azerbaijan dopo le vittorie di Monza e Madrid. Alle sue spalle, la corsa al secondo posto in classifica resta aperta tra George Russell e la coppia Ferrari.

Con otto successi di Antonelli e due di Russell, la Mercedes guida il campionato Costruttori con 503 punti. La Ferrari occupa il secondo posto, davanti alla McLaren, mentre la Red Bull è ancora a secco di vittorie nel 2026.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP AZERBAIJAN F1 2026

Giovedì 24 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere 1

Ore 14:00-15:00, Prove libere 2

Venerdì 25 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere 3

Ore 14:00-15:00, Qualifiche

Sabato 26 settembre (orari italiani)

Ore 13:00, gara

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.