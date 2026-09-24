F1: George Russell svetta nella FP1 a Baku, problema per Antonelli. Bene le Ferrari

Comincia con il segno marcato di George Russell il weekend (anticipato) dedicato al GP dell’Azerbaijan, quindicesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso il circuito cittadino di Baku. Prestazione subito convincente per il pilota della Mercedes, il quale ha fatto la differenza nell’ultimo settore.

Per la precisione il britannico ha fermato il cronometro a 1:45.387, rifilando un distacco di quattro decimi netti ad un convincente Max Verstappen che, a bordo della sua Red Bull, ha preceduto le Ferrari guidate rispettivamente da Charles Leclerc, terzo a 0.404, e Lewis Hamilton, quarto a 0.437.

Positiva inoltre la simulazione del passo gara da parte dell’olandese, abile a sfoggiare subito un buon ritmo in un finale di turno contrassegnato da diverse bandiere gialle. Solo quinto invece il leader del Mondiale Kimi Antonelli, rallentato da un problema idraulico che non gli ha consentito di svolgere al meglio la sessione. La sensazione è che, come prevedibile, la Mercedes sia la vettura da battere anche in questo weekend.

Più difficile la situazione in casa McLaren: Oscar Piastri si è infatti dovuto accontentare solo della sesta moneta con una differenza di 1.011, mentre Lando Norris addirittura della quattordicesima con un gap di 1.594. La seconda sessione di prove libere si svolgerà alle 14:00.