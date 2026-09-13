F1, George Russell: “Qualsiasi scelta mi avrebbe lasciato nella stessa posizione, non si poteva sorpassare”

George Russell non è andato oltre la quinta moneta in occasione del GP di Spagna, appuntamento numero quattordici valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il nuovissimo circuito del Madring, a Madrid. Si chiude così un fine settimana complicato per il britannico, mai davvero in lizza nel corso dei turni.

Per la precisione il pilota della Mercedes ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Kimi Antonelli, vincitore davanti a Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di King’s Lynn ha commentato la sua giornata:

“Strategia sbagliata? In quel momento, stavo mettendo in dubbio, ma, sai, la dura era, di gran lunga, il pneumatico superiore – ha detto Russell – Forse avrei potuto restare in pista con Leclerc, ma comunque sarei finito dietro di lui. Forse non avrei dovuto fermarmi per montare di nuovo la dura alla fine, ma tutto ciò che avrei fatto ci avrebbe riportato alla stessa posizione, puramente perché non riuscivamo a sorpassare in pista, quindi è un po’ spiacevole”.

Russell ha poi proseguito: “Dobbiamo solo continuare ad andare avanti. Ci sono state alcune gare più positive, anche se il risultato oggi è stato lontano dall’essere ottimo. Ma è un po’ la storia della stagione. Devo solo concentrarmi sulle prestazioni, continuare a provare ad aiutare la squadra. Ovviamente siamo in una grande posizione per vincere il Campionato Costruttori. Realisticamente, non sono in lotta per quello Piloti, e questo semplicemente mi permette di concentrarmi gara dopo gara e provare a ottenere alcuni buoni risultati.”