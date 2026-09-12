George Russell: “Ho provato a spingere in Q3, ma le gomme non hanno retto”

George Russell dovrà partire dalla terza fila al GP di Spagna, quattordicesimo atto del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il Madring, nuovo circuito di Madrid. Prova un po’ contratta per il britannico, apparso in generale in difficoltà nel corso del fine settimana.

Nello specifico il pilota in forza alla Mercedes ha ottenuto la sesta posizione raccogliendo un gap di 0.325 rispetto al poleman di giornata, Lando Norris, primo precedendo il leader della classifica Kimi Antonelli (Mercedes) e la Ferrari di Lewis Hamilton. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“All’inizio del weekend mi sentivo bene, ma quando in Q3 ho provato a spingere un po’ di più, le gomme non hanno retto e ho perso qualche decimo – ha detto Russell – È stato un po’ frustrante. Questo è davvero un circuito molto impegnativo. Devi guidare quasi al limite, un po’ sotto, e poi tirare fuori quell’extra all’ultimo momento“.

Russell ha inoltre aggiunto: “È stato questo oggi a farmi perdere tempo. Per la gara, sarà l’usura delle gomme a fare la differenza. O l’usura sarà minima e tutti andranno di fila, o sarà molto alta e vedremo una gara piuttosto caotica“.