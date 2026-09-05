F1, Gasly fa saltare il banco con la Alpine: pole a Monza! Ferrari fatica, Norris indietro e Antonelli penalizzato

Pierre Gasly firma la sorpresa dell’anno in Formula Uno e conquista una clamorosa pole position per il Gran Premio d’Italia 2026, tredicesima tappa della stagione. Il pilota francese dell’Alpine conquista così il miglior risultato della carriera in qualifica (mai meglio di 2° in passato) proprio a Monza, teatro della sua unica vittoria nella categoria nel lontano 2020 con l’AlphaTauri.

Gasly ha battuto in extremis per 60 millesimi la Mercedes del grande favorito George Russell e per 180 millesimi la McLaren di un redivivo Oscar Piastri (che rischia però di subire una penalità di 3 posizioni in griglia per un impeding), mentre la Ferrari si è attestata in quarta e quinta piazza con Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo aver superato il Q2 per un soffio.

In Q1 i big cercano di risparmiare dei treni di gomme soft nuove ma superano comunque il taglio abbastanza agevolmente, con Gasly che sfrutta un secondo set di pneumatici per balzare addirittura davanti a tutti in 1’22″612 davanti a Verstappen, Norris e all’altra Alpine di Colapinto. Nessun problema per i top team, mentre vengono eliminati Tsunoda con la Racing Bulls, Albon con la Williams (che partirà ultimo causa penalità), le Cadillac di Bottas e Perez e le Aston Martin di Alonso e Stroll.

In Q2 i big non riescono a fare il vuoto nel primo tentativo e devono giocarsi la qualificazione all’ultimo giro, quasi tutti con gomme nuove: Antonelli è il più veloce in 1’21″882 davanti alle McLaren (ma Piastri rischia la penalità per aver ostacolato Lawson) e Gasly. Epilogo thrilling in casa Ferrari, con Leclerc e Hamilton che si salvano per il rotto della cuffia in nona e decima piazza restando davanti a Bortolato per meno di un centesimo. Fuori dalla top10 anche Bearman con la Haas, Hulkenberg con l’Audi, Lawson con la Red Bull, Sainz con la Williams e Ocon con la Haas.

In Q3 Russell si prende la pole provvisoria dopo il primo tentativo in 1’21″929, con un margine minimo nei confronti di Piastri, Gasly, Leclerc e Verstappen. Solo sesto Norris e addirittura ottavo Hamilton. Nell’ultimo time-attack si migliorano in pochi, tra cui uno scatenato Gasly che porta l’Alpine in pole position davanti a Russell, Piastri, Leclerc e Hamilton.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ITALIA F1 2026

1. Pierre GASLY (Alpine) 1:21.786

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.060

3. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.180

4. Charles LECLERC (Ferrari) +0.218

5. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.225

6. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.284

7. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.307 *partirà 20° per aver montato il motore nuovo

8. Franco COLAPINTO (Alpine) +0.434

9. Lando NORRIS (McLaren) +0.470

10. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.500

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) – –

12. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) – –

13. Nico HULKENBERG (Audi) – –

14. Liam LAWSON (Red Bull Racing) – – *partirà 21° per aver montato il motore nuovo

15. Carlos SAINZ (Williams) – –

16. Esteban OCON (Haas F1 Team) – –

17. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) – –

18. Alexander ALBON (Williams) – – *partirà ultimo per aver montato il motore nuovo

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) – –

20. Sergio PEREZ (Cadillac) – –

21. Fernando ALONSO (Aston Martin) – –

22. Lance STROLL (Aston Martin) – –