F1, doppietta Ferrari nel primo turno di libere a Monza. Mercedes in agguato, Antonelli prepara la rimonta

Va in archivio con una doppietta Ferrari la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha dominato la scena in FP1 sulla pista di Monza, al debutto assoluto del nuovo motore sviluppato tramite il secondo step dell’ADUO, ma è ancora troppo presto per effettuare delle valutazioni concrete sui valori in campo.

Charles Leclerc nel frattempo ha firmato il miglior tempo in 1’23″088 con gomma media, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton a parità di mescola e dimostrando dunque di aver trovato subito un buon ritmo nel Tempio della Velocità. Il primo inseguitore delle Rosse è George Russell, terzo a 304 millesimi dalla vetta con la Mercedes nonostante l’utilizzo della gomma soft, mentre Liam Lawson (che sostituisce l’infortunato Isack Hadjar per il secondo appuntamento di fila) porta la Red Bull in quarta piazza a 425 millesimi dalla testa in attesa di vedere in azione Max Verstappen (che ha ceduto il posto al rookie Ayumu Iwasa) a partire dalla FP2.

Avvio incoraggiante per il padrone di casa e leader del campionato Kimi Antonelli, che si è attestato in quinta posizione a 0.636 da Leclerc (con una mescola di vantaggio) concentrandosi però principalmente su un lavoro in ottica gara sapendo già di dover partire ultimo causa penalità. Il ventenne bolognese ha effettuato un ottimo long-run con la sua Mercedes, potendo usufruire sul tracciato brianzolo di una power unit fresca per andare a caccia di una grande rimonta domenica.

Prima sessione in chiaroscuro per McLaren, che sembra essersi nascosta forse ancor di più rispetto agli altri top team, con Lando Norris 6° a 0.711 su gomma media e Oscar Piastri addirittura 11° a 1.176 con la mescola morbida. Completano la top10 Arvid Lindblad con la Racing Bulls, Gabriel Bortoleto con l’Audi e le Alpine di Franco Colapinto e Paul Aron.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA 2026

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:23.008

2. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.173

3. George RUSSELL (Mercedes) +0.304

4. Liam LAWSON (Red Bull Racing) +0.425

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.636

6. Lando NORRIS (McLaren) +0.711

7. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.794

8. Gabriel BORTOLETO (Audi) +0.998

9. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.020

10. Paul ARON (Alpine) +1.169

11. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.176

12. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +1.563

13. Nico HULKENBERG (Audi) +1.618

14. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.638

15. Luke BROWNING (Williams) +1.732

16. Carlos SAINZ (Williams) +1.819

17. Ayumu IWASA (Red Bull Racing) +1.865

18. Esteban OCON (Haas F1 Team) +2.844

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +2.976

20. Lance STROLL (Aston Martin) +3.058

21. Fernando ALONSO (Aston Martin) +3.064

22. Colton HERTA (Cadillac) +6.914