Dove vedere in tv Italia-USA, Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Sarà il giorno dei sogni, il match dei sogni, la partita che chiunque vuole giocare. Italia contro USA, il match contro le superstar della WNBA, si presenta nello scenario più importante, quello dei Mondiali di Berlino 2026, ed è il punto di mezzo del girone D della squadra di Andrea Capobianco.

Per una squadra qualunque un forfait come quello di A’ja Wilson, unito a quello di Kelsey Plum, avrebbe creato un tipo importante di devastazione. Ma questi USA possono contare su una larghissima fetta di giocatrici grazie alle quali può evolvere in una maniera o nell’altra il gioco. Per l’Italia un’occasione nuova, la seconda nel giro di pochi mesi, che permette di affrontare queste superstar: l’altra si è avuta al Premondiale di San Juan, quello che ha riportato la bandiera tricolore tra quelle che contano a livello globale.

Il match tra Italia e USA dei Mondiali di basket femminile si giocherà domenica 6 alle ore 20:45 alla Uber Arena (Berlin Arena). Sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro su Rai2, oltre che sui canali di Sky Sport; diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-USA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Domenica 6 settembre

Ore 20:45 Italia-USA – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-USA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport