Dove vedere in tv Italia-Svezia, Europei volley 2026: orario, programma, streaming

Ripartire dalle certezze mondiali dopo un’estate che qualche dubbio lo ha lasciato. L’Italia debutta giovedì 10 settembre alle 21.05 contro la Svezia negli Europei 2026 e Ferdinando De Giorgi chiede subito risposte a una squadra chiamata a ritrovare i propri equilibri. Gli azzurri hanno chiuso al quarto posto la fase preliminare della VNL, con otto vittorie, ma la Final Eight è terminata bruscamente nei quarti con lo 0-3 contro gli Stati Uniti. La grande novità rispetto alla VNL è il ritorno di Alessandro Michieletto, costretto dall’infortunio a saltare buona parte dell’estate. L’MVP dell’ultimo Mondiale restituisce a Simone Giannelli un riferimento fondamentale non soltanto in attacco, ma anche per gli equilibri di ricezione. Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani completano un reparto che offre a De Giorgi caratteristiche differenti, mentre sulla diagonale del palleggiatore il CT può scegliere tra Yuri Romanò e Kamil Rychlicki.

Contro la Svezia la differenza di valori suggerisce un’Italia nettamente favorita, ma servizio e muro saranno due fondamentali da verificare immediatamente. L’obiettivo sarà allontanare la ricezione scandinava dalla rete, limitare il gioco al centro e costringere i palleggiatori avversari ad affidarsi con continuità alla palla alta. Per Galassi, Sanguinetti, Mati e Truocchio sarà anche la prima occasione per mettere alla prova automatismi destinati a diventare molto più importanti nel prosieguo del torneo.

C’è poi una variabile che rende impossibile considerare Italia-Svezia una normale partita inaugurale. Si giocherà all’aperto in Piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per una notte in una gigantesca arena della pallavolo. Uno scenario di portata eccezionale, ma anche tecnicamente insolito: riferimenti visivi, illuminazione e condizioni ambientali saranno differenti rispetto a quelli di un palazzetto. Battuta, ricezione e gestione delle traiettorie richiederanno quindi un rapido adattamento.

Per la Svezia sarà una notte ancora più storica. La Nazionale scandinava torna alla fase finale dell’Europeo dopo 33 anni e lo fa affrontando i campioni del mondo. Un incrocio che riporta inevitabilmente al 1989, quando proprio Italia e Svezia disputarono la finale continentale a Stoccolma: vinsero 3-1 gli azzurri, dando il via all’epopea della Generazione di Fenomeni. In quella squadra giocava anche l’attuale CT Ferdinando De Giorgi.

La Svezia di Gido Vermeulen, nona nella European League 2026, arriva senza il capitano Viktor Lindberg, fermato da un infortunio al ginocchio e inserito nello staff. In regia ci sono Alfred Brink, che gioca nel Ludwigsburg in Germania, e Oskar von Sydow, al Waremme in Belgio. Al centro Vermeulen dispone di Carl Berkefelt del Ried, Jacob Ekman dell’AS Cannes, Måns Eriksson dello Spartak Myjava e Patrik Johansson del Näfels. Il reparto offensivo presenta diversi giocatori impegnati nei campionati stranieri. Hampus Ekstrand milita nell’Aalst in Belgio, Axel Enlund nel Lüneburg in Germania, mentre Johan Gruvaeus gioca in Italia con Corigliano. Completano il gruppo degli attaccanti Axel Algulin, Jacob Link e Olle Leijon, quest’ultimo chiamato al posto dell’infortunato Erik Ask. I due liberi sono invece Joel Andersson, del Dukla Liberec, e Alfred Fransson.

La chiave per la Svezia sarà riuscire a proteggere la ricezione per consentire ai propri registi di utilizzare anche i centrali ed evitare un gioco troppo prevedibile. È esattamente ciò che l’Italia cercherà di impedirle attraverso una battuta aggressiva. Gli azzurri dovranno però evitare che la distanza tecnica si trasformi in rilassamento, soprattutto in una serata emotivamente così particolare. Dopo Napoli il girone proseguirà a Modena contro Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e infine Slovenia. Prima c’è una notte che resterà comunque nella storia dell’Europeo: Italia e Svezia di nuovo una di fronte all’altra, De Giorgi ancora protagonista 37 anni dopo quella finale e Piazza del Plebiscito trasformata nel palcoscenico di una partita di pallavolo internazionale.

Il fischio d’inizio è in programma a Piazza Plebiscito di Napoli alle 21.05. E’ prevista la diretta Tv gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky, e su Dazn 1, canale 214 della piattaforma Sky, entrambi a pagamento, la diretta streaming gratis su RaiPlay e su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Svezia di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI

Giovedì 10 settembre

Ore 21.05 Italia vs Svezia – diretta Tv su Rai Due

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky) e su Dazn 1, canale 214 della piattaforma Sky

Diretta streaming: Rai play gratis, DAZN, Rai Play, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV tutti a pagamento

Diretta testuale: OA Sport.