Dove vedere in tv Italia-Slovenia, Europei volley 2026: orario, canale, streaming

Dopo aver vinto le prime quattro partite della fase a gironi, l’Italia proseguirà la propria avventura agli Europei 2026 di volley maschile affrontando la Slovenia nell’ultimo incontro della Pool A. Gli azzurri scenderanno in campo PalaPanini di Modena per sfidare un avversario molto temibile in uno scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel girone: i Campioni del Mondo riusciranno a svettare nel proprio girone e ad accedere alla fase a eliminazione diretta da imbattuti?

Il CT Fefé De Giorgi farà affidamento sul palleggiatore Simone Giannelli, che giocherà in diagonale con l’opposto Yuri Romanò. Gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Daniele Lavia, con Alessandro Michieletto che potrebbe trovare spazio per alcuni frangenti nel corso dell’incontro. Al centro sono disponibili Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati, mentre il libero titolare è Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovenia, incontro valido per gli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Giovedì 17 settembre

Ore 21.05 Italia vs Slovenia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.