Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, Europei volley 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver sconfitto la Svezia nell’incontro d’esordio e aver incrociato la Grecia, l’Italia proseguirà la propria avventura agli Europei 2026 di volley maschile affrontando la Slovacchia nel terzo incontro della fase a gironi. Gli azzurri scenderanno in campo PalaPanini di Modena per incrociare un avversario da non sottovalutare, in crescita e che potrebbe creare qualche grattacapo ai Campioni del Mondo, desiderosi di vincere per poi lanciarsi verso le probanti sfide contro la Cechia e la Slovenia.

Il CT Fefé De Giorgi farà affidamento sul palleggiatore Simone Giannelli, che giocherà in diagonale con l’opposto Yuri Romanò. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto potrebbe trovare spazio nel corso dell’incontro, ma i martelli di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Daniele Lavia, al centro sono disponibili Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati, mentre il libero titolare è Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovacchia, incontro valido gli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SLOVACCHIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Domenica 13 settembre

Ore 21.05 Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.