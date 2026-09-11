Dove vedere in tv Italia-Grecia, Europei volley 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver sconfitto la Svezia nell’incontro d’esordio, l’Italia proseguirà la propria avventura agli Europei 2026 di volley maschile affrontando la Grecia nel secondo incontro della fase a gironi. Dopo aver fatto gioire il pubblico presente nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri si sono trasferiti al PalaPanini di Modena e incroceranno la poco quotata compagine ellenica, in un incrocio che non dovrà essere sottovalutato e che servirà per entrare nel vivo della rassegna continentale.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul palleggiatore Simone Giannelli, che giocherà in diagonale con l’opposto Yuri Romanò. Dubbi sullo schiacciatore Alessandro Michieletto, che non disputa un incontro ufficiale da gennaio. I martelli di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Daniele Lavia, al centro sono disponibili Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati, mentre il libero titolare è Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Grecia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GRECIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Sabato 12 settembre

Ore 21.05 Italia vs Grecia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.