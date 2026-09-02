Dove vedere in tv Italia-Cechia, Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Venerdì 4 settembre sarà il giorno del destino. Quello atteso dall’Italia dal 9 giugno 1994, ultima volta in cui una maglia azzurra è stata vista in una rassegna iridata. Ai Mondiali 2026 di Berlino, dopo tutto questo tempo, il debutto contro la Cechia sarà lì, a dire che si vive qualcosa di diverso.

Si tratta di una grande classica recente, perché tra qualificazioni di varia natura ed Europei i confronti tra azzurre e ceche sono stati numerosi e importanti fin da quando il Paese esiste come tale, indipendente, e cioè dal 1993. Sarà una sfida ad alto tasso tecnico, europea, vera, gagliarda, con una buona fetta del meglio di ciò che si vede anche in Eurolega femminile sul parquet.

Il match tra Italia e Cechia dei Mondiali di basket femminile si giocherà venerdì 4 alle ore 20:15 alla Max Schmeling Halle. Sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro su Rai2, oltre che sui canali di Sky Sport; diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-CECHIA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Venerdì 4 settembre

Ore 20:15 Italia-Cechia – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport