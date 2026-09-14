Dove vedere in tv Italia-Cechia, Europei volley 2026: orario, canale, streaming

Il livello si alza e per l’Italia arriva uno degli appuntamenti più significativi della prima fase. Martedì 15 settembre alle 21.05 gli azzurri affronteranno al PalaPanini di Modena la Cechia, quarta classificata ai Mondiali 2025. Sarà la quarta partita del girone per la squadra di Ferdinando De Giorgi, prima della chiusura contro la Slovenia. L’Italia ha iniziato l’Europeo senza concedere set nelle prime due uscite: 3-0 alla Svezia a Napoli e 3-0 alla Grecia a Modena. Contro gli ellenici, battuti 25-23, 25-23, 25-16, gli azzurri hanno attaccato con il 59%, mettendo a terra 46 palloni su 78, con cinque muri e due ace. Daniele Lavia ha chiuso con 15 punti e il 61% in attacco, Yuri Romanò con 14 e il 58%, mentre Giovanni Sanguinetti ne ha aggiunti sette. De Giorgi ha inoltre continuato ad allargare le rotazioni, concedendo spazio a diversi elementi della panchina.

I campioni del mondo affrontano però una Cechia che negli ultimi dodici mesi ha cambiato dimensione. Il quarto posto al Mondiale 2025, alle spalle di Italia, Bulgaria e Polonia, è stato il risultato più significativo di una crescita confermata anche dall’avvio dell’Europeo: 3-1 alla Grecia e 3-2 alla Svezia. Una squadra dunque da affrontare con attenzione, nonostante una tradizione decisamente favorevole agli azzurri.

Considerando anche i confronti con la Cecoslovacchia, l’Italia ha vinto 10 dei 15 precedenti agli Europei e gli ultimi otto consecutivi, dal 1991 al 2021. La Cechia non batte gli azzurri nella manifestazione dal 1985. Nell’ultimo incrocio continentale, nel 2021, finì 3-1 con Giulio Pinali autore di 22 punti e Alessandro Michieletto di 20. Il confronto ufficiale più recente risale invece alle qualificazioni olimpiche del 2023: ancora 3-1 per l’Italia, con 18 punti di Yuri Romanò.

La Cechia di Jiri Novak dispone di un gruppo esperto affiancato da alcuni giovani di notevole interesse. In regia il riferimento è Lubos Bartunek, 36 anni, reduce dal VK Ceske Budejovice, con Ondrej Roman come alternativa. Nel ruolo di opposto Novak ha iniziato le prime due partite con Marek Sotola, reduce dall’Halkbank Ankara, autore di 18 punti contro la Grecia e 14 contro la Svezia. A disposizione c’è anche il capitano Patrik Indra, nell’ultima stagione al Norwid Czestochowa e tra i protagonisti del quarto posto mondiale. In posto quattro spicca Lukas Vasina, reduce dall’Asseco Resovia Rzeszow e destinato all’Energa Trefl Gdansk. Ha realizzato 16 punti contro la Grecia e 19 contro la Svezia. Accanto a lui ha trovato spazio Matous Drahonovsky, proveniente dal Greenyard Maaseik e prossimo giocatore del Czarni Radom, a segno rispettivamente con 14 e 13 punti nelle prime due gare. Le alternative sono Jiri Benda e Matej Pastrnak.

Al centro i titolari delle prime uscite sono stati soprattutto Antonin Klimes e Jakub Klajmon. Klimes, 20 anni, arriva dal VK CEZ Karlovarsko e dalla prossima stagione sarà un volto nuovo della SuperLega con la Cucine Lube Civitanova: contro la Svezia ha firmato 14 punti con il 50% in attacco. Klajmon, reduce dall’esperienza tedesca con il TSV Unterhaching, tornerà invece al Karlovarsko. Completano il reparto Stepan Svoboda e Adam Zajicek, mentre i liberi sono Milan Monik, finora utilizzato da titolare, e Jan Pavlicek.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaPanini di Modena alle 21.05. E’ prevista la diretta Tv gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Uno, canale 201 della piattaforma Sky, Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky e Dazn 1, canale 214 della piattaforma Sky,, la diretta streaming gratis su RaiPlay e su DAZN, Sky Go, Now Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Cechia di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI

Martedì 15 settembre

Ore 21.05 Italia vs Cechia- Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratis su Rai2 e a pagamento su Sky Sport Uno e Arena (canale 2021 e 204 della piattaforma Sky), Dazn 1 (canale 214 della Piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport.