Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali basket femminile 2026: orario playoff, programma, streaming

Al termine del Gruppo D dei Mondiali senior 2026 di basket femminile l’Italia chiude al terzo posto in classifica e dovrà disputare i playoff per l’accesso ai quarti di finale: le azzurre affronteranno nel primo match ad eliminazione diretta l’Australia.

La sfida si disputerà mercoledì 9 settembre alle ore 20.45: le oceaniche hanno chiuso il Girone C al secondo posto alle spalle del Belgio. La vincente del match tra azzurre ed australiane nei quarti di finale sfiderà la Spagna, che ha vinto il Girone A, evitando così i playoff.

La sfida che vedrà protagoniste Italia ed Australia ai Mondiali 2026 di basket femminile sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Basket, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Mercoledì 9 settembre

20.45 Italia-Australia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Basket

PROGRAMMA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Basket.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.