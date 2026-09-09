Dorka Juhasz si gode la sua Ungheria: “Lelik fantastica. Sarà fantastico giocare con Team USA”

Nel confronto contro il Giappone Dorka Juhasz, paradossalmente, non è stata la migliore nella miglior Ungheria vista finora nei Mondiali di Berlino. La giocatrice simbolo del basket ungherese, però, ha saputo vedere come anche altre giocatrici si sono prese la scena, e in un certo senso è come se avesse lasciato loro quello spazio. E in zona mista lo ha raccontato anche ai nostri microfoni.

Il focus principale riguarda la performance di Reka Lelik, tra le più belle della sua vita: “Sì davvero l’ha fatta. Penso che avesse già tanta voglia, era pronta, ha avuto qualche difficoltà nelle partite prima di questa, ma sapevo che avrebbe giocato così prima o poi. So la giocatrice extra che può essere. Lei è fantastica, con la fiducia con cui è entrata nella partita“.

Poi rende merito anche a una seconda protagonista: “Ci ha guidate nella prima metà di gara e poi ha continuato a spingere, poi è entrata in scena anche Virag Takacs-Kiss e ha preso in mano la situazione. Ed è salita la qualità. Sono orgogliosa di questo, questo è quello che sarà la pallacanestro ungherese. Avremo giocatrici, miglioreremo e sono orgogliosissima che loro ci abbiano coperto le spalle oggi“.

E poi ci sarà il quarto con Team USA: “Beh, è davvero fantastico giocarci contro. Non l’abbiamo mai fatto come squadra, sarà esaltante. Chiaramente loro sono grandissime giocatrici, molto talentuose, il meglio del meglio. Noi dovremo rimanere unite come squadra, competere. Una cosa è certa: andremo là fuori con il fuoco dentro e daremo del nostro meglio, e vedremo quello che accadrà“.