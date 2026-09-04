Costanza Verona: “Sono concentrata solo sulla Nazionale, Cechia squadra diversa rispetto al solito”

Costanza Verona, da Schio a Dallas e poi alla maglia azzurra. E nella Nazionale di coach Andrea Capobianco la siciliana assurge ormai a punto di riferimento, nel pieno di una maturità tecnica e tattica che l’ha ormai resa tra le più importanti interpreti dell’impostazione di gioco non solo in Italia, ma in Europa. E, alla vigilia dei Mondiali, non vuol sentir parlare d’altro che del campo e dell’adesso.

Vigilia dei Mondiali: come ti senti?

“Sono contenta di essere qua, abbiamo lavorato tanto da inizio agosto. La nostra concentrazione è sulla partita, affronteremo ciascuna con la massima energia e vedremo come andrà“.

Senti di voler dimostrare qualcosa a Dallas, che ti ha utilizzata una sola volta nelle possibilità che ha avuto di inserirti a roster?

“Sono concentrata solo sulla Nazionale, e voglio ottenere il miglior risultato possibile e cercare di aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Il mio obiettivo sarà esclusivamente quello“.

Cechia squadra con tanta qualità sulle esterne. Come si giocherà la partita, quali saranno le chiavi tattiche?

“Sicuramente è una squadra diversa rispetto al solito, perché mancheranno Reisingerova e Cechova. Metteranno tanta pressione sulle esterne, noi dovremo essere brave a cercare di sfruttare i loro punti deboli e i nostri punti forti. Poi ci concentreremo su quello che l’allenatore ha pianificato“.