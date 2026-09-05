Costanza Verona: “Partita complicata, brave noi a capitalizzare e sfruttare i punti deboli”

Costanza Verona, l’elogio dell’analisi. La play siciliana, che ormai è punto fermo della Nazionale azzurra, dopo la vittoria d’esordio dell’Italia sulla Cechia mette insieme il punto su quanto accaduto, in un match per lungo tempo decisamente non semplice.

Per 15 minuti la Cechia ha cercato di essere veramente intensa, poi è calata d’intensità e siete riuscite a esprimere di nuovo la vostra pallacanestro.

“Sì, è stata una partita complicata. Loro hanno giocato in modo diverso rispetto al solito perché sono senza Cechova e Reisingerova, quindi hanno un quintetto molto omogeneo, hanno giocatrici molto alte, sono quasi tutte esterne che giocano anche sotto canestro. Quindi era molto uno contro uno, molto cercare di essere aggressivi sulle nostre esterne e siamo state secondo me brave nella seconda metà a collassare in area, a cercare di aiutarci nell’organizzazione“.

Se c’è stato anche un problema di troppa voglia più che di attenzione: “Siamo state un po’ colpite dall’aggressività, visto che hanno una squadra diversa rispetto al solito. Dovevamo capire come difendevano. Nella seconda metà siamo state molto più brave a capitalizzare e a sfruttare i loro punti deboli“.