Cosa è successo su Rai2 durante Italia-Slovacchia di volley: pubblicità con il set non ancora finito

L’Italia ha vinto il secondo set contro la Slovacchia agli Europei 2026 di volley maschile. Anzi no. Il finale del parziale andato in scena al PalaPanini di Modena sembrava terminato in favore degli azzurri per 26-24, dopo che è stato fischiato un tocco dell’asta sull’attacco di Gulak da posto due.

I Campioni del Mondo si sono issati sul 2-0 e proprio in quel frangente su Rai 2, dove l’incontro era trasmesso in diretta, veniva mandata la pubblicità. Il telecronista Maurizio Colantoni e il commentatore tecnico Andrea Lucchetta hanno dato per chiusa la frazione, come tutto il pubblico presente sugli spalti del ribattezzato Tempio del Volley.

Invece gli slovacchi hanno avanzato una richiesta di challenge, ritenendo che ci fosse stata una deviazione di Mattia Bottolo a muro prima che il pallone attaccato da Gulak finisse sull’asta. Le immagini hanno dato ragione agli ospiti e così il punteggio si è trasformato in 25-25, proprio mentre su Rai 2 stavano girando gli spot.

Si è tornati in diretta con le immagini sul 25-25, a moviola chiusa e con lo scambio in corso. Lavia ha forzato la pipe e ha sbagliato, set-point per la Slovacchia e Rendla lo ha concretizzato con un bel diagonale. Partita in perfetta parità (1-1), i ragazzi del CT Fefé De Giorgi stanno faticando più del previsto contro un’avversaria non di certo così quotata.