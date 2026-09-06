Classifica F1, Mondiale piloti 2026: Kimi Antonelli sempre più in fuga! Hamilton a -76

Kimi Antonelli ha rafforzato il primo posto nella classifica generale del Mondiale F1 dopo aver trionfato a Monza, conquistando il GP d’Italia grazie a una rimonta semplicemente mitologica: dalla 19ma posizione al trionfo nel Tempio della Velocità, confezionando un’impresa leggendaria su uno dei tracciati più iconici al mondo. Il pilota della Mercedes svetta con 267 punti all’attivo e ha guadagnato sette punti nei confronti del compagno di squadra George Russell, ora distante 66 lunghezze.

Hanno peso ulteriore terreno il terzo e il quarto della graduatoria: Lewis Hamilton insegue con 191 punti ed è ormati a 76 lunghezze dalla vetta, non poche quando sta per finire l’estate; Lando Norris è rimasto giù dal podio a Monza e si trova a 171 punti, ormai a quasi 100 lunghezze di ritardo da Kimi Antonelli. Di seguito la classifica del Mondiale piloti F1 aggiornata dopo il GP d’Italia.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 (dopo GP Italia)

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 267

2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 201

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 191

4 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 171

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 155

6 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 127

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 116

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 71

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 51

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 29

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 21

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 18

14 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

15 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 6

16 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 6

17 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

18 Esteban Ocon (Francia, Haas) 3

19 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 3

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0