Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes rafforza il primato, Ferrari si allontana

La Mercedes ha firmato la doppietta nel GP d’Italia: Kimi Antonelli ha vinto a Monza, rendendosi protagonista di una rimonta vertiginosa dalla diciannovesima piazzola e trionfando di fronte al proprio pubblico, precedendo il compagno di squadra George Russell. Le Frecce d’Argento hanno portato a casa 43 punti e hanno rafforzato il primo posto nella classifica del Mondiale costruttori, ampliando così il vantaggio nei confronti della Ferrari.

La Scuderia di Maranello si è dovuta accontentare del sesto posto di Lewis Hamilton, dopo il brutto incidente occorso a Charles Leclerc nel corso del quarto giro e dopo aver ostruito il compagno di squadra al via. La Ferrari insegue a quota 346 punti, con un ritardo di ben 122 lunghezze dagli storici rivali. La McLaren staziona in terza piazza con 287 punti, la Red Bull ha superato il muro dei 200 punti con Max Verstappen. Di seguito la classifica del Mondiale costruttori F1 dopo il GP d’Italia.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 (dopo GP Italia)

1 Mercedes 468

2 Ferrari 346

3 McLaren 287

4 Red Bull Racing 204

5 Racing Bulls 75

6 Alpine 62

7 Haas F1 Team 21

8 Audi 16

9 Williams 11

10 Aston Martin 3

11 Cadillac 0