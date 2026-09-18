Pallanuoto, tre punti pesanti per l’AN Brescia con il Sabadell in Champions League

Inizia nel migliore dei modi il fine settimana dell’AN Brescia in Georgia. Nella prima giornata del Girone B dei preliminari di Champions League la formazione lombarda piega il Sabadell 16-15 e mette così il primo tassello nel percorso verso la prestigiosa qualificazione alla fase a gironi del massimo torneo continentale per club. I lombardi torneranno in acqua domani contro i padroni di casa dell’A-Polo Sport Management.

La compagine in calottina bianca parte forte, apre le ostilità con Popadic e raddoppia con il tiro improvviso da posizione defilata del nuovo acquisto Leinweber. Gli spagnoli si sbloccano con Francisco Valera, ma la girata di Del Basso dai due metri in superiorità numerica e la micidiale transizione concretizzata da Giri consentono ai lombardi di chiudere il parziale inaugurale sul 4-3 a proprio favore.

I leoni conservano l’inerzia della contesa e toccano il massimo vantaggio sul 7-4 firmato dal lungolinea vincente del cannoniere ungherese e dalla rasoiata dalla mano sbagliata di De Simone. La compagine bresciana, nonostante i tentativi di rimonta dei catalani, riesce a trovare sempre il guizzo e arriva all’intervallo lungo sul 9-8.

La ripresa si apre con lo splendido palo rete confezionato da De Simone per il 10-8, gesto tecnico che dà il là a un parziale di 3-0 che proietta la truppa allenata da Bovo sul 12-8 sancito dal rigore di Popadic. Ferrero ribadisce il vantaggio dei suoi con la diagonale da mano sbagliata in superiorità numerica del 13-9 prima che Saboya Vergara timbri il 13-10 che manda le due contendenti all’ultima pausa. Nella quarta frazione i catalani tentano il tutto per tutto producendo il massimo sforzo per tentare di rientrare, la compagine tricolore però è sempre brava a riallungare nel punteggio e con il diagonale da mano sbagliata di Ferrero, top scorer dei suoi con un poker, sigla il 16-14 a poco più di due minuti e trenta dalla conclusione. La staffilata di Larsen nel finale serve solo a fissare il 16-15 conclusivo perché l’AN Brescia tiene bene in difesa e porta a casa un successo che vale oro.