Pallanuoto, sconfitta indolore per l’AN Brescia contro il Vk Budvanska Rivijera in Champions League

Si chiude con una sconfitta indolore che non cambia il senso del fine settimana. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone B dei preliminari di Champions League l’AN Brescia cede 21-18 contro il Vk Budvanska Rivijera dopo i tiri di rigore al termine di una sfida in cui i leoni, privi per l’occasione di Alesiani, tengono botta ai rivali fino in fondo.

Leinweber inizia la sua giornata trasformando il penalty con cui risponde al provvisorio 1-0 firmato da Mrsic. Il numero cinque in calottina bianca è però incontenibile, firma altri due centri e porta i suoi sul 3-1. I montenegrini ribadiscono il vantaggio con il 4-2 ma la compagine in calottina scura accorcia con la botta dai sei metri di Giri per il 4-3 di fine primo parziale.

Il sette in calottina bianca conferma l’inerzia favorevole del confronto grazie al break con cui allunga sul 6-4 e, trascinata dall’incontenibile Marko Mrsic, si regala il massimo vantaggio sul 9-6 prima che la superiorità numerica trasformata dall’attaccante ungherese spedisca le due rivali all’intervallo lungo sul 9-7.

Nella ripresa i leoni confermano, ancora una volta, di essere duri a morire e, grazie a un mortifero parziale di 3-0, ribaltano l’inerzia della contesa e passano a condurre 12-11 prima che Luka Savic firma il 12-12 con cui termina la terza frazione. Gli otto minuti conclusivi ribadiscono il costante equilibrio tra le due contendenti che si ribattono colpo su colpo fino al guizzo con cui Vlado Popadic insacca il 17-16, rete a cui risponde Stanojevic, a tre secondi dal termine, per il 17-17. Nella serie dai cinque metri i montenegrini sono glaciali, mentre i lombardi pagano dazio agli errori di Leinweber e Giri.