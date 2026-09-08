Cambio della guardia al n.1 del ranking WTA? Rybakina in corsia di sorpasso su Sabalenka

Aryna Sabalenka si trova al comando del ranking WTA dal 21 ottobre 2024: ormai sono quasi due anni che la fuoriclasse bielorussa gode dello status di numero 1 del mondo, ma alcune eliminazioni premature in questa stagione (sedicesimi agli Internazionali d’Italia, quarti al Roland Garros, ottavi a Wimbledon e Cincinnati) l’hanno frenata e hanno permesso alla kazaka Elena Rybakina di avvicinarsi pesantemente nella graduatoria internazionale.

Le gerarchie potrebbero cambiare nelle prossime ore, in base all’evoluzione che prenderanno gli US Open. Stando al ranking virtuale, infatti, Elena Rybakina si trova al comando con 8.331 punti e precede Aryna Sabalenka (7.005): entrambe le atlete sono qualificate ai quarti di finale dell’ultimo Slam della stagione, dove se la dovranno vedere rispettivamente con la cinese Zheng e la ceca Noskova (un eventuale testa a testa sarebbe previsto solo nell’atto conclusivo).

Se Rybakina dovesse vincere il quarto di finale, sarà mateticamente numero 1 del mondo con 8.861 punti (che potrebbero poi aumentare in base al cammino sul cemento di Flushing Meadows, con un massimale di 9.901 punti in caso di trionfo Slam). Potrebbe esserlo anche con 8.331 punti, in caso di suo ko e simultaneo stop della bielorussa contro Noskova.

Se la kazaka dovesse perdere contro Zheng, allora Sabalenka avrà una chance per conservare lo status di numero 1 del mondo: vincere gli US Open, scenario che ler permetterebbe di planare a 8.575 punti e restare davanti a Rybakina nel ranking WTA.