Judo
Calendario Mondiali judo 2026: orari, programma, tv, streaming. Si gareggia a Baku
È tutto pronto a Baku per i Mondiali di judo 2026. La rassegna iridata andrà in scena alla National Gymnastics Arena della capitale dell’Azerbaigian da domenica 4 a domenica 11 ottobre, con otto giornate consecutive dedicate alle competizioni individuali e alla prova a squadre miste.
Il programma assegnerà complessivamente i titoli mondiali nelle 14 categorie di peso, sette maschili e sette femminili. La manifestazione rappresenterà inoltre un appuntamento di grande rilievo nel percorso di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, grazie ai punti messi in palio per i ranking.
L’Italia si presenterà a Baku con il contingente massimo previsto per le gare individuali: 18 judoka, nove uomini e nove donne. Tra i nomi più attesi ci sono la campionessa del mondo in carica Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Asya Tavano e Gennaro Pirelli, quest’ultimo protagonista di una serie di risultati di vertice che lo ha portato ai piani alti della classifica mondiale dei -100 kg.
Tutti i combattimenti dei Mondiali saranno visibili in diretta streaming su JudoTV, mentre gli incontri del Final Block verranno da RaiSport HD (palinsesto esatto ancora da stabilire); in diretta streaming su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della rassegna iridata con aggiornamenti in tempo reale.
CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026
Domenica 4 ottobre (orari italiani)
Ore 09:30 Eliminatorie 48 kg F e 60 kg M
Ore 16:00 Final Block 48 kg F e 60 kg M
Lunedì 5 ottobre (orari italiani)
Ore 08:00 Eliminatorie 52 kg F e 66 kg M
Ore 16:00 Final Block 52 kg F e 66 kg M
Martedì 6 ottobre (orari italiani)
Ore 08:30 Eliminatorie 57 kg F e 73 kg M
Ore 16:00 Final Block 57 kg F e 73 kg M
Mercoledì 7 ottobre (orari italiani)
Ore 08:30 Eliminatorie 63 kg F e 81 kg M
Ore 16:00 Final Block 63 kg F e 81 kg M
Giovedì 8 ottobre (orari italiani)
Ore 08:30 Eliminatorie 70 kg F e 90 kg M
Ore 16:00 Final Block 70 kg F e 90 kg M
Venerdì 9 ottobre (orari italiani)
Ore 08:30 Eliminatorie 78 kg F e 100 kg M
Ore 16:00 Final Block 78 kg F e 100 kg M
Sabato 10 ottobre (orari italiani)
Ore 09:30 Eliminatorie +78 kg F e +100 kg M
Ore 16:00 Final Block +78 kg F e +100 kg M
Domenica 11 ottobre (orari italiani)
Ore 07:30 Eliminatorie Team Event
Ore 16:00 Final Block Team Event
PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (da definire)
Diretta streaming: JudoTV (copertura completa), RaiPlay Sport 1 (finali)
Diretta Live testuale: OA Sport.