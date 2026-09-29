Calendario Mondiali judo 2026: orari, programma, tv, streaming. Si gareggia a Baku

È tutto pronto a Baku per i Mondiali di judo 2026. La rassegna iridata andrà in scena alla National Gymnastics Arena della capitale dell’Azerbaigian da domenica 4 a domenica 11 ottobre, con otto giornate consecutive dedicate alle competizioni individuali e alla prova a squadre miste.

Il programma assegnerà complessivamente i titoli mondiali nelle 14 categorie di peso, sette maschili e sette femminili. La manifestazione rappresenterà inoltre un appuntamento di grande rilievo nel percorso di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, grazie ai punti messi in palio per i ranking.

L’Italia si presenterà a Baku con il contingente massimo previsto per le gare individuali: 18 judoka, nove uomini e nove donne. Tra i nomi più attesi ci sono la campionessa del mondo in carica Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Asya Tavano e Gennaro Pirelli, quest’ultimo protagonista di una serie di risultati di vertice che lo ha portato ai piani alti della classifica mondiale dei -100 kg.

Tutti i combattimenti dei Mondiali saranno visibili in diretta streaming su JudoTV, mentre gli incontri del Final Block verranno da RaiSport HD (palinsesto esatto ancora da stabilire); in diretta streaming su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della rassegna iridata con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 09:30 Eliminatorie 48 kg F e 60 kg M

Ore 16:00 Final Block 48 kg F e 60 kg M

Lunedì 5 ottobre (orari italiani)

Ore 08:00 Eliminatorie 52 kg F e 66 kg M

Ore 16:00 Final Block 52 kg F e 66 kg M

Martedì 6 ottobre (orari italiani)

Ore 08:30 Eliminatorie 57 kg F e 73 kg M

Ore 16:00 Final Block 57 kg F e 73 kg M

Mercoledì 7 ottobre (orari italiani)

Ore 08:30 Eliminatorie 63 kg F e 81 kg M

Ore 16:00 Final Block 63 kg F e 81 kg M

Giovedì 8 ottobre (orari italiani)

Ore 08:30 Eliminatorie 70 kg F e 90 kg M

Ore 16:00 Final Block 70 kg F e 90 kg M

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 08:30 Eliminatorie 78 kg F e 100 kg M

Ore 16:00 Final Block 78 kg F e 100 kg M

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 09:30 Eliminatorie +78 kg F e +100 kg M

Ore 16:00 Final Block +78 kg F e +100 kg M

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 07:30 Eliminatorie Team Event

Ore 16:00 Final Block Team Event

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (da definire)

Diretta streaming: JudoTV (copertura completa), RaiPlay Sport 1 (finali)

Diretta Live testuale: OA Sport.