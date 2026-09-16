Calendario Europei volley 2026 oggi: orari partite 16 settembre, tv, streaming

La settima giornata degli Europei maschili di volley, in programma mercoledì 16 settembre, propone otto incontri (è l’ultimo giorno a pieno regime) e fornirà alcuni importanti verdetti in vista degli ottavi di finale. Non sarà impegnata l’Italia, che tornerà in campo giovedì contro la Slovenia, ma il programma offre diversi confronti di grande interesse: spiccano soprattutto Polonia-Bulgaria a Sofia, rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali, e Cechia-Slovenia a Modena, confronto tra la quarta e l’undicesima classificata della rassegna iridata 2025. Da seguire anche Danimarca-Serbia a Tampere e Francia-Romania a Cluj-Napoca.

Nella Pool A il programma propone due partite potenzialmente importanti per la qualificazione. Alle 16.00 Svezia e Slovacchia si affrontano al PalaPanini. Gli scandinavi hanno iniziato il torneo perdendo 3-0 contro l’Italia, ma hanno poi impegnato severamente la Cechia, arrendendosi soltanto 15-13 al tie-break. Più complicato l’avvio slovacco: dopo il netto 0-3 contro la Slovenia è arrivato il 3-1 subito dall’Italia e successivamente un altro 0-3 contro la Cechia. Si tratta inoltre di due formazioni che nella European League 2026 avevano chiuso rispettivamente al nono e al quattordicesimo posto.

Alle 21.00 sarà invece il momento di Cechia-Slovenia, probabilmente la partita tecnicamente più interessante del girone insieme agli impegni dell’Italia. La Cechia ha confermato nelle prime giornate quanto di buono aveva mostrato con lo storico quarto posto ai Mondiali 2025: dopo il 3-1 sulla Grecia e il sofferto 3-2 sulla Svezia è arrivato anche il netto 3-0 sulla Slovacchia. La squadra di Jiri Novak dispone di diversi terminali offensivi, a cominciare da Marek Sotola, Lukas Vasina e Matous Drahonovsky, oltre al capitano Patrik Indra, mentre al centro Antonin Klimes rappresenta uno dei giovani più interessanti del gruppo. Dall’altra parte c’è una Slovenia che ha iniziato travolgendo 3-0 la Slovacchia e la Svezia, prima dell’inaspettata sconfitta per 3-1 contro la Grecia. La formazione slovena arrivava all’Europeo dopo una VNL di altissimo livello: terzo posto nella fase preliminare con dieci vittorie e successiva medaglia di bronzo, ottenuta battendo il Giappone. Il confronto del PalaPanini può diventare determinante nella definizione delle prime posizioni della Pool.

La Pool B presenta alle 15.00 Israele-Macedonia del Nord. Gli israeliani, quarti nell’ultima European League, hanno iniziato perdendo 3-1 contro l’Ucraina e 3-0 contro la Polonia, prima di trovare una preziosa vittoria al tie-break sul Portogallo; lunedì è poi arrivato il 3-1 subito dalla Bulgaria. La Macedonia del Nord ha invece pagato finora il confronto con alcune delle squadre più forti del raggruppamento, perdendo 3-0 contro Bulgaria, Ucraina e Polonia. Lo scontro diretto rappresenta quindi una possibilità importante soprattutto in chiave qualificazione.

Il grande appuntamento di Sofia sarà però alle 18.00 con Polonia-Bulgaria, una partita che mette di fronte la campionessa d’Europa 2023 e la vicecampionessa del mondo 2025. I polacchi si presentano tra i principali favoriti per il titolo e arrivano da un’estate nella quale hanno conquistato anche la VNL, battendo 3-2 gli Stati Uniti nella finale dopo avere eliminato la Slovenia in semifinale. La Bulgaria ha invece costruito proprio al Mondiale dello scorso anno la sua grande impresa, raggiungendo la finale e chiudendo alle spalle dell’Italia. Anche nella VNL 2026 aveva mostrato continuità, terminando ottava la fase preliminare con sette vittorie. All’Europeo ha cominciato con due netti 3-0 contro Macedonia del Nord e Portogallo, prima della sconfitta per 3-1 contro l’Ucraina e del successivo 3-1 su Israele. Polonia-Bulgaria ripropone soprattutto la semifinale del Mondiale 2025, vinta dalla Bulgaria prima della finale persa contro gli azzurri.

Scenario molto aperto nella Pool C. Alle 16.00 Danimarca-Serbia mette di fronte una delle sorprese di questo inizio di Europeo e una Nazionale dalla tradizione ben più importante. I danesi, soltanto ventiquattresimi nell’Europeo 2023, hanno confermato i progressi già evidenziati con il terzo posto nella European League: dopo il 3-0 subito dalla Finlandia hanno reagito battendo con lo stesso punteggio sia i Paesi Bassi sia l’Estonia. La Serbia, campione d’Europa nel 2011 e nel 2019, ha invece superato 3-1 l’Estonia, perso nettamente contro la Finlandia e poi conquistato una battaglia al tie-break contro i Paesi Bassi. Nella VNL aveva chiuso undicesima, mentre al Mondiale 2025 era arrivata decima.

Alle 19.00 Paesi Bassi-Estonia mette invece in palio punti particolarmente pesanti. Gli olandesi, secondi nella European League 2026 e quinti all’ultimo Europeo, hanno avuto una partenza complicata: sconfitta 3-1 dal Belgio, netto 0-3 contro la Danimarca e successivo ko al tie-break con la Serbia. L’Estonia, sesta nella European League, ha perso contro Serbia, Danimarca e Belgio. Per entrambe il margine d’errore si è quindi sensibilmente ridotto.

Nella Pool D, alle 16.00, Turchia-Lettonia offre alla squadra turca l’occasione per reagire dopo un avvio molto alterno. Sesta nella VNL 2026 e soprattutto sesta ai Mondiali 2025, la Turchia ha perso 3-1 contro la Germania e 3-0 contro la Francia, prima di battere 3-0 la Svizzera; è poi arrivato un altro passo falso, il 3-1 subito dalla Romania. La Lettonia aveva invece aperto il torneo con un sorprendente 3-1 sulla stessa Romania, prima delle sconfitte contro Germania e Francia.

Alle 19.00 toccherà infine a Francia-Romania. I francesi, quarti agli Europei 2023 ma soltanto diciottesimi nell’ultimo Mondiale, hanno cominciato questa rassegna con grande autorità, superando 3-0 Svizzera e Turchia e 3-1 la Lettonia, prima del confronto con la Germania previsto nella giornata precedente. La Romania, settima nell’Europeo 2023 ma ventinovesima al Mondiale 2025, ha mostrato finora un rendimento discontinuo: sconfitta dalla Lettonia, vittoria sulla Svizzera, ko al tie-break contro la Germania e importante successo per 3-1 sulla Turchia. Una squadra dunque da non sottovalutare, soprattutto dopo avere dimostrato di poter mettere in difficoltà avversarie di livello superiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di mercoledì 16 settembre degli Europei di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00 – Israele vs Macedonia del Nord (Sofia) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Svezia vs Slovacchia (Modena) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Danimarca vs Serbia (Tampere) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), streaming su Sky Go, Now Tv ed EuroVolley TV

Ore 16.00 – Turchia vs Lettonia (Cluj-Napoca) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 18.00 – Polonia vs Bulgaria (Sofia) – Diretta streaming su Dazn

Ore 19.00 – Paesi Bassi vs Estonia (Tampere) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 19.00 – Francia vs Romania (Cluj-Napoca) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Arena (204), streaming su Sky Go, Now Tv ed EuroVolley TV

Ore 21.00 – Cechia vs Slovenia (Modena) – Diretta streaming su Dazn