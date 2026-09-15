Calendario Europei volley 2026 oggi: orari partite 15 settembre, tv, streaming

La sesta giornata degli Europei maschili di volley propone otto partite distribuite nelle quattro Pool e comincia ad avere un peso notevole nella corsa agli ottavi. Martedì 15 settembre i riflettori italiani saranno naturalmente puntati su Modena, dove alle 21.05 l’Italia campione del mondo affronta la Cechia, quarta all’ultimo Mondiale, in quello che sulla carta è uno dei confronti più interessanti dell’intera fase a gironi. Nel pomeriggio, sempre al PalaPanini, spazio anche a Grecia-Svezia, sfida importante per due squadre ancora alla ricerca di punti pesanti nella corsa alla qualificazione.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento con tre vittorie nelle prime tre partite, ma con sensazioni differenti. Dopo il convincente 3-0 sulla Svezia, la squadra di Ferdinando De Giorgi ha superato con lo stesso punteggio la Grecia soffrendo però nei primi due parziali e ha poi battuto 3-1 la Slovacchia, concedendosi qualche passaggio a vuoto di troppo. L’obiettivo resta quello di crescere partita dopo partita e recuperare progressivamente Alessandro Michieletto, finora utilizzato con cautela. Contro la Cechia il livello dell’opposizione si alza sensibilmente.

La formazione di Jiri Novak è infatti reduce dallo straordinario quarto posto ai Mondiali 2025 e ha cominciato l’Europeo battendo 3-1 la Grecia e rimontando la Svezia da 0-2 a 3-2. Prima della sfida con l’Italia deve affrontare lunedì la Slovacchia, ma la qualità della rosa è già nota: Marek Sotola, Lukas Vasina e Matous Drahonovsky rappresentano tre riferimenti importanti in attacco, mentre Novak può utilizzare anche il capitano Patrik Indra. Al centro c’è Antonin Klimes, uno dei giovani più interessanti della squadra ceca e prossimo protagonista della SuperLega con Civitanova. Sarà dunque un test decisamente più probante per Giannelli e compagni rispetto alle ultime due uscite.

Sempre a Modena, alle 16.00, Grecia-Svezia mette invece di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria. I greci hanno perso 1-3 con la Cechia e 0-3 con l’Italia e lunedì affrontano la Slovenia; la Svezia è già uscita sconfitta contro Italia, Cechia e Slovenia. Per entrambe diventa quindi una partita fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione.

Nella Pool B di Sofia il confronto più importante è quello delle 18.00 tra Polonia e Ucraina. I campioni d’Europa in carica hanno iniziato senza concedere set, battendo 3-0 Portogallo, Israele e Macedonia del Nord. La Polonia arriva inoltre dal successo nella VNL 2026, conquistata in finale contro gli Stati Uniti, ed è inevitabilmente una delle principali candidate al titolo. L’Ucraina, però, rappresenta un ostacolo tutt’altro che banale: settima nella fase preliminare della Nations League, ha raggiunto i quarti di finale prima di essere eliminata proprio dai polacchi per 3-1. All’Europeo ha già battuto Israele 3-1, Macedonia del Nord 3-0 e soprattutto Bulgaria 3-1. Lunedì affronta il Portogallo e potrebbe quindi presentarsi allo scontro diretto ancora a punteggio pieno.

Prima, alle 15.00, Macedonia del Nord-Portogallo mette in palio punti pesanti nella parte bassa della Pool. I macedoni hanno cominciato con due nette sconfitte contro Bulgaria e Ucraina e hanno poi ceduto 0-3 alla Polonia. Il Portogallo, decimo all’Europeo 2023 e sedicesimo all’ultimo Mondiale, ha perso 0-3 sia con Polonia sia con Bulgaria e domenica ha subito un doloroso 2-3 contro Israele. È quindi una sfida che può rappresentare quasi un’ultima chiamata nella corsa alla qualificazione.

Grande interesse anche nella Pool C di Tampere, diventata una delle più imprevedibili del torneo. Alle 16.00 Belgio-Danimarca mette di fronte due squadre capaci di sovvertire immediatamente le gerarchie. Il Belgio, settimo ai Mondiali 2025, ha esordito battendo 3-1 i Paesi Bassi e ha poi portato la Finlandia al tie-break. La Danimarca, ultima all’Europeo 2023 ma terza nella European League 2026, dopo lo 0-3 iniziale con la Finlandia ha travolto 3-0 i Paesi Bassi e ha superato con lo stesso punteggio l’Estonia. Un rendimento che la rende una delle sorprese più interessanti di questa prima parte della manifestazione.

Alle 19.00 toccherà invece a Paesi Bassi-Finlandia, altra partita dal peso specifico elevatissimo. Gli olandesi, quinti agli Europei 2023 e secondi nella European League di questa stagione, hanno cominciato malissimo perdendo contro Belgio e Danimarca e lunedì affrontano la Serbia. La Finlandia sta invece vivendo un torneo di ben altro tenore: ha battuto 3-0 la Danimarca, superato 3-2 il Belgio e soprattutto inflitto un sorprendente 3-0 alla Serbia. Non è un exploit completamente inatteso considerando che i finlandesi avevano già vinto la European League 2026, ma il successo sui serbi ha cambiato sensibilmente gli equilibri del girone. Il calendario ufficiale della Pool C colloca proprio Belgio-Danimarca e Paesi Bassi-Finlandia nella giornata del 15 settembre.

Nella Pool D di Cluj-Napoca, alle 19.00, arriva uno dei big match di giornata: Francia-Germania. I francesi, quarti agli Europei 2023, hanno iniziato con due successi per 3-0 contro Svizzera e Turchia e hanno poi battuto 3-1 la Lettonia. La Germania ha risposto superando 3-1 la Turchia, 3-0 la Lettonia e 3-2 la Romania. Si affrontano quindi due squadre ancora imbattute prima degli impegni del lunedì. La Francia, soltanto decima nella fase preliminare della VNL 2026, cerca nell’Europeo un riscatto importante dopo il deludente diciottesimo posto ai Mondiali 2025; la Germania, nona all’Europeo 2023 e ventunesima al Mondiale, sta invece provando a ricostruire una dimensione internazionale di primo piano.

Alle 16.00 Lettonia-Svizzera completa il programma della Pool D. I lettoni hanno prodotto una delle prime sorprese della manifestazione battendo 3-1 la Romania all’esordio, prima delle sconfitte contro Germania e Francia. La Svizzera, ottava nella European League 2026, è invece partita con due sconfitte contro Francia e Romania e domenica ha ceduto 0-3 alla Turchia. Anche qui la posta in palio è alta, soprattutto in prospettiva quarto posto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di martedì 15 settembre degli Europei di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI DI VOLLEY OGGI

Martedì 15 settembre

Ore 15.00 – Macedonia del Nord vs Portogallo (Sofia) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Grecia vs Svezia (Modena) – Diretta tv gratuita su Rai Sport, streaming su Rai Play ed EuroVolley TV

Ore 16.00 – Belgio vs Danimarca (Tampere) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Lettonia vs Svizzera (Cluj-Napoca) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 18.00 – Polonia vs Ucraina (Sofia) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Arena (204), streaming a pagamento su Dazn, Sky Go, Now Tv

Ore 19.00 – Paesi Bassi vs Finlandia (Tampere) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 19.00 – Francia vs Germania (Cluj-Napoca) – Diretta streaming su Dazn

Ore 21.05 – Italia vs Cechia (Modena) – Diretta Tv su Rai Due e in abbonamento su Sky Sport Uno (201 piattaforma Sky), Sky Sport Arena (204 piattaforma Sky), Dazn 1 (214 piattaforma Sky) streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv e, gratuita, su Rai Play