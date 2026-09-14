Calendario Europei volley 2026 oggi: orari partite 14 settembre, tv, streaming

La quinta giornata degli Europei maschili propone otto partite distribuite nelle quattro sedi della fase a gironi, con diversi incroci che possono già pesare in maniera importante nella corsa agli ottavi. Lunedì 14 settembre non sarà impegnata l’Italia, che tornerà in campo il giorno successivo contro la Cechia, ma a Modena si giocheranno due incontri del gruppo azzurro: Slovacchia-Cechia alle 16.00 e Slovenia-Grecia alle 21.00. Il programma ufficiale conferma proprio questi due confronti per il 14 settembre.

Nel girone A riflettori soprattutto sulla Cechia, una delle grandi rivelazioni dell’ultimo biennio. Quarta ai Mondiali 2025, la squadra di Jiri Novak ha cominciato l’Europeo con due vittorie, 3-1 contro la Grecia e 3-2 contro la Svezia, e alle 16.00 affronta la Slovacchia. I cechi, settimi nella European League 2026 ma capaci di arrivare a un passo dal podio iridato lo scorso anno, hanno dunque la possibilità di consolidare la propria posizione prima della sfida di martedì contro l’Italia. La Slovacchia ha invece debuttato perdendo nettamente 3-0 contro la Slovenia e arriva da un quattordicesimo posto nella European League.

Alle 21.00 sarà la volta di Slovenia-Grecia, confronto nel quale i favori del pronostico pendono dalla parte slovena. Terza agli Europei 2023 e undicesima ai Mondiali 2025, la Slovenia ha disputato un’ottima VNL: terzo posto nella fase preliminare con dieci vittorie, eliminazione in semifinale contro la Polonia e successivo successo sul Giappone nella finale per il bronzo. Ha aperto questo Europeo con il 3-0 alla Slovacchia. La Grecia, quinta nella European League, ha invece perso le prime due gare contro Cechia e Italia e deve cominciare a raccogliere punti per non complicare ulteriormente il proprio cammino.

A Sofia, il programma del girone B mette di fronte alle 15.00 Ucraina e Portogallo. Gli ucraini sono partiti molto forte: dopo il 3-1 a Israele hanno superato 3-0 la Macedonia del Nord e quindi battuto 3-1 anche la Bulgaria. La formazione ucraina aveva chiuso la fase preliminare della VNL al settimo posto con sette vittorie e 23 punti, spingendosi fino ai quarti, dove era stata eliminata dalla Polonia. Il Portogallo, sedicesimo ai Mondiali 2025 e decimo agli ultimi Europei, ha invece iniziato con due sconfitte per 3-0 contro Polonia e Bulgaria e ha quindi un bisogno decisamente maggiore di muovere la classifica.

Alle 18.00 toccherà a Bulgaria-Israele. I bulgari arrivano all’Europeo con credenziali importanti dopo lo straordinario argento ai Mondiali 2025, alle spalle dell’Italia, e l’ottavo posto nella fase preliminare della VNL. Dopo i 3-0 contro Macedonia del Nord e Portogallo è però arrivata la sconfitta per 3-1 contro l’Ucraina. Israele, quarto nella European League 2026, ha iniziato perdendo 3-1 contro l’Ucraina e 3-0 contro la Polonia: per gli israeliani la sfida con la Bulgaria rappresenta dunque un altro ostacolo di notevole difficoltà. Il calendario ufficiale del girone B colloca Ucraina-Portogallo e Bulgaria-Israele proprio nella giornata del 14 settembre.

Molto interessante il programma di Tampere, dove alle 16.00 si affrontano Serbia e Paesi Bassi. È una sfida tra due Nazionali con tradizione e ambizioni importanti, ma reduci da un avvio differente. La Serbia, sesta all’Europeo 2023 e decima al Mondiale 2025, ha esordito battendo 3-1 l’Estonia. I Paesi Bassi, quinti nella precedente rassegna continentale e tredicesimi all’ultimo Mondiale, hanno invece cominciato con due sconfitte: 1-3 contro il Belgio e soprattutto 0-3 contro la Danimarca, seconda classificata nella European League. Per gli olandesi diventa quindi già una partita particolarmente delicata.

Alle 19.00 Estonia-Belgio completa il programma finlandese. L’Estonia, sesta nella European League, ha perso all’esordio contro la Serbia, mentre il Belgio ha iniziato con il prestigioso 3-1 sui Paesi Bassi e successivamente ha ceduto soltanto al tie-break contro la Finlandia, vincitrice della European League 2026. Il valore recente dei belgi è testimoniato anche dal settimo posto ai Mondiali 2025, risultato che li colloca tra le squadre da seguire con maggiore attenzione nel girone. Il programma ufficiale prevede Serbia-Paesi Bassi ed Estonia-Belgio nella giornata di lunedì.

Due sfide anche a Cluj-Napoca. Alle 16.00 la Germania affronta la Svizzera con l’obiettivo di proseguire un avvio positivo. I tedeschi hanno sorpreso la Turchia imponendosi 3-1, hanno poi battuto 3-0 la Lettonia e hanno superato 3-2 la Romania. Una partenza che assume ancora maggiore rilievo considerando che la Germania aveva chiuso soltanto al dodicesimo posto la fase preliminare della VNL e al ventunesimo il Mondiale 2025. La Svizzera, ottava nella European League, ha invece perso 3-0 contro la Francia e 3-1 contro la Romania e cerca il primo successo.

Alle 19.00 Romania-Turchia mette invece di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con prospettive molto differenti. La Romania, settima all’Europeo 2023 ma soltanto ventinovesima al Mondiale 2025, ha perso 3-1 contro la Lettonia, battuto 3-1 la Svizzera e costretto la Germania al tie-break. La Turchia è invece reduce da una stagione internazionale di alto livello: sesta nella fase preliminare della VNL e sesta anche ai Mondiali 2025. L’Europeo è però iniziato male, con le sconfitte per 3-1 contro la Germania e per 3-0 contro la Francia, rendendo la partita con i rumeni già molto importante per la classifica. Anche il calendario ufficiale colloca Germania-Svizzera e Romania-Turchia il 14 settembre.

La quinta giornata può quindi cominciare a delineare con maggiore precisione le gerarchie dei quattro raggruppamenti. Cechia, Slovenia, Ucraina e Bulgaria cercano punti pesanti nelle zone alte, mentre formazioni come Portogallo, Grecia, Svizzera e Turchia hanno necessità diverse ma ugualmente forti di cambiare passo. Particolarmente interessante per l’Italia sarà ciò che accadrà a Modena: il confronto tra Slovacchia e Cechia precederà di appena ventiquattro ore la sfida degli azzurri contro la formazione di Novak.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di lunedì 14 settembre degli Europei di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI DI VOLLEY OGGI

Lunedì 14 settembre

Ore 15.00 – Ucraina vs Portogallo (Sofia) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Slovacchia vs Cechia (Modena) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Serbia vs Paesi Bassi (Tampere) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv ed EuroVolley TV

Ore 16.00 – Germania vs Svizzera (Cluj-Napoca) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 18.00 – Bulgaria vs Israele (Sofia) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 19.00 – Estonia vs Belgio (Tampere) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 19.00 – Romania vs Turchia (Cluj-Napoca) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Arena (204), streaming su Sky Go, Now Tv ed EuroVolley TV

Ore 21.00 – Slovenia vs Grecia (Modena) – Diretta streaming su Dazn ed EuroVolley TV