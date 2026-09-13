Calendario Europei volley 2026 oggi: orari partite 13 settembre, tv, streaming

La terza giornata di gare agli Europei 2026 di volley maschile propone domenica 13 settembre otto incontri distribuiti tra Tampere, Sofia, Cluj-Napoca e Modena. Il programma comincia a mettere di fronte squadre che hanno già mostrato ambizioni importanti nei primi impegni e altre costrette invece a cercare rapidamente punti. L’Italia campione del mondo chiuderà la giornata alle 21.05 contro la Slovacchia, nel secondo appuntamento consecutivo al PalaPanini dopo la sfida di sabato con la Grecia. Il calendario ufficiale conferma per domenica anche Slovenia-Svezia nel girone degli azzurri.

Alle 14.00 a Tampere si parte con Estonia-Danimarca, confronto tra due Nazionali che arrivano alla manifestazione con credenziali costruite soprattutto nella European League. L’Estonia ha chiuso al sesto posto l’edizione 2026, mentre la Danimarca è salita sul terzo gradino del podio. L’esordio europeo ha però lasciato entrambe senza punti: i danesi sono stati battuti 3-0 dalla Finlandia, mentre l’Estonia ha ceduto 3-1 alla Serbia. Per la Danimarca il torneo rappresenta anche l’occasione per migliorare il 24° e ultimo posto dell’Europeo 2023; l’Estonia concluse invece 22ª. Una partita che può già avere un peso importante nel tentativo di restare agganciati alle posizioni utili del gruppo.

Alle 15.00 a Sofia Portogallo-Israele mette di fronte due squadre che hanno cominciato il torneo in salita. I portoghesi hanno incontrato subito le due corazzate del girone, perdendo 3-0 prima contro la Polonia e poi contro la Bulgaria, mentre Israele ha ceduto 3-1 all’Ucraina prima di affrontare sabato i campioni d’Europa polacchi. I precedenti risultati internazionali suggeriscono però una sfida equilibrata: Israele è arrivato quarto nella European League 2026, il Portogallo soltanto dodicesimo, ma due anni fa agli Europei i lusitani chiusero decimi contro il 18° posto israeliano. Anche il Mondiale 2025 aveva confermato una discreta competitività del Portogallo, sedicesimo nella classifica finale.

Alle 16.00 l’attenzione si sposta su Modena per Slovenia-Svezia, partita che interessa direttamente anche l’Italia. Gli sloveni si sono presentati all’Europeo con risultati recenti di primissimo livello e hanno confermato immediatamente il proprio status superando 3-0 la Slovacchia al debutto. La Slovenia aveva chiuso al terzo posto la fase preliminare della VNL con dieci vittorie, per poi conquistare il bronzo battendo 3-1 il Giappone dopo essere stata eliminata dalla Polonia in semifinale. Terza anche agli Europei 2023, resta una delle principali candidate a spingersi molto avanti nel torneo. La Svezia, tornata alla fase finale continentale dopo una lunghissima assenza, ha invece cominciato perdendo 3-0 contro l’Italia e sabato affronta la Cechia. Il confronto ha anche un curioso richiamo storico: Slovenia e Svezia sono le ultime due Nazionali capaci di conquistare un argento europeo alle spalle dell’Italia, rispettivamente nel 2021 e nel lontano 1989.

Contemporaneamente, a Cluj-Napoca, va in scena Svizzera-Turchia, con la formazione turca chiamata a reagire dopo il difficile avvio contro la Germania, vittoriosa 3-1. La Turchia arriva da un 2026 nel quale ha dimostrato di poter competere ad alto livello: sesta nella fase preliminare della VNL con otto vittorie, è stata poi eliminata 3-0 dalla Slovenia nei quarti. Ancora più significativo il sesto posto ottenuto al Mondiale 2025. La Svizzera, invece, aveva concluso ottava la European League ed è reduce dal netto 0-3 con la Francia e dall’1-3 contro la Romania. Il divario sulla carta appare sensibile, ma per i turchi sarà fondamentale trasformare il potenziale in punti dopo un avvio non semplice.

Finlandia-Serbia, alle 17.00 a Tampere, è probabilmente uno degli incontri più interessanti della giornata. I padroni di casa hanno conquistato la European League 2026 e hanno iniziato l’Europeo con un convincente 3-0 alla Danimarca. Dall’altra parte c’è però una Serbia abituata a ben altri palcoscenici: sesta agli Europei 2023, decima al Mondiale 2025 e undicesima nell’ultima VNL. Anche i serbi sono partiti vincendo, pur lasciando un set all’Estonia nel 3-1 dell’esordio. La Finlandia può dunque misurare concretamente le proprie ambizioni contro una squadra che, pur non attraversando il periodo più brillante della propria storia, conserva esperienza e qualità per puntare alle fasi avanzate.

Alle 18.00 a Sofia la Polonia affronta la Macedonia del Nord in una delle partite dal pronostico più sbilanciato. I polacchi arrivano all’Europeo da detentori del titolo conquistato nel 2023 e con un 2026 di altissimo livello: secondi nella fase preliminare della VNL, hanno poi vinto il torneo battendo l’Ucraina nei quarti, la Slovenia in semifinale e gli Stati Uniti 3-2 nella finale. A tutto questo si aggiunge il bronzo mondiale del 2025. Il debutto europeo contro il Portogallo si è concluso con un netto 3-0. Dall’altra parte la Macedonia del Nord ha già incassato due sconfitte senza vincere set, prima contro la Bulgaria e poi contro l’Ucraina. Il calendario ufficiale colloca Macedonia del Nord-Polonia proprio nella giornata del 13 settembre.

Alle 19.00 Lettonia-Francia può invece nascondere qualche insidia in più di quanto suggeriscano i valori assoluti. La Lettonia ha prodotto uno dei primi risultati significativi del torneo andando a battere 3-1 la Romania a Cluj-Napoca, prima di arrendersi 3-0 alla Germania. La Francia ha esordito superando 3-0 la Svizzera e sabato affronta la Turchia. I transalpini, quarti agli Europei 2023, arrivano però da due stagioni internazionali meno brillanti: 18° posto al Mondiale 2025 e decimo nella fase preliminare della VNL 2026. La Lettonia era soltanto tredicesima nella European League, ma il successo contro i padroni di casa rumeni ha già dimostrato che non è una squadra da affrontare con superficialità.

La chiusura, alle 21.05 al PalaPanini di Modena, è affidata a Italia-Slovacchia. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sarà il terzo impegno in quattro giorni dopo il 3-0 inflitto alla Svezia nell’esordio di Napoli e la partita di sabato contro la Grecia. Il calendario della Pool A prevede proprio Italia-Slovacchia come settima partita del raggruppamento. Sulla carta il confronto è nettamente favorevole ai campioni del mondo, mentre la Slovacchia ha iniziato il proprio cammino perdendo 3-0 contro la Slovenia.

Il divario emerge anche dai risultati più recenti. L’Italia ha vinto il Mondiale 2025, ha chiuso al quarto posto la fase preliminare della VNL 2026 con otto vittorie e 26 punti ed è vicecampione d’Europa in carica. La Slovacchia non partecipò invece all’Europeo 2023 e nell’ultima European League si è fermata al 14° posto. Per De Giorgi sarà una partita da sfruttare per dare continuità al cammino nel girone e, compatibilmente con quanto accaduto ventiquattro ore prima contro la Grecia, anche per amministrare le energie in vista della seconda parte della Pool A.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 13 settembre degli Europei di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI DI VOLLEY OGGI

Domenica 13 settembre

Ore 14.00 – Estonia vs Danimarca (Tampere) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 15.00 – Portogallo vs Israele (Sofia) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Slovenia vs Svezia (Modena) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Svizzera vs Turchia (Cluj-Napoca) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 17.00 – Finlandia vs Serbia (Tampere) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Arena (204), streaming su Sky Go, Now Tv.

Ore 18.00 – Macedonia del Nord vs Polonia (Sofia) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 19.00 – Lettonia vs Francia (Cluj-Napoca) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 21.05 – Italia vs Slovacchia (Modena) – Diretta Tv su Rai Due e in abbonamento su Sky Sport Arena (204), streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv, e, gratuita, su Rai Play