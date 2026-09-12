Calendario Europei volley 2026 oggi: orari partite 12 settembre, tv, streaming

Dopo la notte suggestiva e complicata dalla pioggia di Piazza del Plebiscito, l’Italia cambia città e scenario ma non obiettivo. Sabato 12 settembre gli azzurri debuttano al PalaPanini di Modena contro la Grecia, nel secondo impegno della Pool A degli Europei 2026. Quella di Ferdinando De Giorgi sarà soltanto l’ultima delle otto partite di una giornata ricchissima, nella quale inizieranno a delinearsi con maggiore chiarezza gli equilibri dei quattro gironi.

Il programma scatterà alle 14.00 a Tampere con Danimarca-Paesi Bassi, confronto tra due delle grandi protagoniste dell’ultima European League. I danesi hanno chiuso al terzo posto, alle spalle proprio degli olandesi, secondi, ma il loro Europeo è cominciato in salita con il netto 0-3 subito dalla Finlandia. I Paesi Bassi hanno dalla loro anche un passato recente di livello superiore: quinti agli Europei 2023 e tredicesimi ai Mondiali 2025. Per la Danimarca, ultima nella precedente rassegna continentale, la sfida rappresenta già un importante banco di prova nella corsa alla qualificazione. Il calendario ufficiale della Pool C conferma che nella stessa giornata si giocherà anche Belgio-Finlandia.

Alle 15.00 a Sofia toccherà alla Polonia campione d’Europa in carica, opposta a Israele. Il divario sulla carta è consistente. I polacchi arrivano da una stagione internazionale di altissimo livello: bronzo ai Mondiali 2025 e soprattutto vittoria nella VNL 2026, conquistata al termine della finale vinta 3-2 contro gli Stati Uniti. L’Europeo è iniziato nello stesso modo, con un secco 3-0 al Portogallo. Israele, quarto nell’European League durante l’estate, ha invece perso 3-1 contro l’Ucraina al debutto. Per la Polonia sarà l’occasione per consolidare immediatamente la propria posizione prima delle sfide più impegnative del girone.

Alle 16.00 Modena offrirà una partita che interessa direttamente l’Italia: Svezia-Cechia. Gli scandinavi devono ripartire dopo il 3-0 incassato dagli azzurri a Napoli, risultato arrivato in una serata nella quale hanno provato soprattutto a mettere in difficoltà la ricezione italiana senza riuscire però a dare continuità alla propria azione. Dall’altra parte ci sarà una Cechia profondamente cresciuta rispetto al dodicesimo posto degli Europei 2023 e capace di spingersi addirittura al quarto posto ai Mondiali 2025. Nell’ultima European League, però, i cechi si sono fermati al settimo posto, due posizioni davanti alla Svezia. È uno dei confronti che possono già pesare parecchio nella lotta per le quattro posizioni che valgono il passaggio del turno.

Contemporaneamente, alle 16.00 a Cluj-Napoca, andrà in scena Francia-Turchia, una delle partite più intriganti dell’intera fase a gironi. I francesi hanno iniziato l’Europeo battendo nettamente 3-0 la Svizzera, mentre la Turchia è stata sorprendentemente sconfitta 3-1 dalla Germania. Il risultato mette già una certa pressione sulla formazione turca, che in VNL aveva impressionato chiudendo sesta la fase preliminare con otto vittorie, prima del netto 0-3 contro la Slovenia nei quarti. La Francia era invece rimasta fuori dalla Final Eight, decima con sei successi. Curiosamente entrambe arrivano da un Mondiale 2025 al di sotto delle aspettative: Turchia sesta, Francia soltanto diciottesima. Per i turchi perdere ancora significherebbe ritrovarsi immediatamente costretti a inseguire.

Alle 17.00 riflettori nuovamente su Tampere per Belgio-Finlandia. I padroni di casa si presentano con credenziali importanti dopo aver vinto l’European League 2026 e hanno immediatamente confermato la propria condizione travolgendo 3-0 la Danimarca. Il Belgio appartiene però a una fascia internazionale superiore: settimo ai Mondiali 2025 e presente nell’ultima VNL, chiusa al tredicesimo posto. Tre anni fa i belgi terminarono l’Europeo quattordicesimi e la Finlandia diciannovesima, ma l’estate appena trascorsa suggerisce che le distanze si siano ridotte. Il fattore campo può rendere la sfida di Tampere uno degli incontri più equilibrati della giornata.

Alle 18.00 Sofia ospiterà invece un vero scontro diretto d’alta classifica tra Bulgaria e Ucraina. La Bulgaria è vicecampione del mondo in carica e ha iniziato il torneo con il 3-0 sulla Macedonia del Nord; l’Ucraina ha risposto battendo 3-1 Israele. Entrambe hanno raggiunto la Final Eight della VNL 2026: gli ucraini hanno chiuso settimi la fase preliminare con 23 punti, i bulgari ottavi con 20, prima che la Polonia eliminasse l’Ucraina nei quarti. Per la squadra di Gianlorenzo Blengini pesa soprattutto il salto di qualità compiuto nell’ultimo biennio: dal quindicesimo posto dell’Europeo 2023 fino all’argento mondiale del 2025. Aleksandar Nikolov rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi di una Bulgaria che può legittimamente puntare molto in alto anche nella rassegna continentale.

Alle 19.00 sarà il momento di Romania-Germania. Gli equilibri della Pool D sono già stati scossi dalle prime partite: i rumeni hanno perso 3-1 contro la Lettonia davanti al proprio pubblico, mentre la Germania ha firmato uno dei primi risultati significativi della manifestazione superando 3-1 la Turchia. I tedeschi arrivavano da un dodicesimo posto in VNL, ma hanno immediatamente mostrato di poter avere un ruolo importante nel girone. La Romania, settima agli Europei 2023 ma soltanto ventinovesima ai Mondiali 2025 e diciassettesima nell’ultima European League, ha invece bisogno di cambiare passo per evitare di compromettere molto presto la propria corsa agli ottavi.

Il gran finale sarà tutto per Italia-Grecia, alle 21.05 al PalaPanini. Dopo l’esordio di Napoli, concluso con il 3-0 sulla Svezia nonostante le numerose interruzioni per la pioggia nel primo set, i campioni del mondo affrontano un avversario sulla carta inferiore ma tutt’altro che da sottovalutare. La Grecia ha chiuso quinta l’European League 2026, davanti alla stessa Cechia, e dispone di giocatori come Thanasis Protopsaltis e Dimitris Mouhlias, chiamati a sostenere gran parte del peso offensivo. L’Italia può invece contare nuovamente sulla profondità di un gruppo nel quale Simone Giannelli dirige una batteria di attaccanti che comprende Alessandro Michieletto, Yuri Romanò, Kamil Rychlicki, Daniele Lavia e Mattia Bottolo, con Fabio Balaso punto di riferimento della seconda linea. La prima uscita ha consegnato a De Giorgi un successo senza set concessi e la sensazione di una squadra superiore alla Svezia in quasi tutti i fondamentali, pur con qualche passaggio meno brillante in ricezione.

Il confronto con la Grecia porta con sé anche un precedente recentissimo che impedisce agli azzurri qualsiasi distrazione: l’Italia è stata battuta proprio dai greci nella semifinale degli ultimi Giochi del Mediterraneo. Il contesto e le formazioni sono differenti, ma il risultato rappresenta un richiamo ulteriore alla necessità di affrontare la sfida senza considerarla una semplice tappa di avvicinamento agli appuntamenti più duri della Pool A. Per De Giorgi sarà inoltre importante capire quanto ruotare il gruppo in una fase nella quale il calendario comincia a diventare più intenso. L’obiettivo immediato resta mettere in cassaforte la seconda vittoria e arrivare a punteggio pieno alle sfide successive, quando il livello è destinato progressivamente ad alzarsi fino agli incroci con Cechia e Slovenia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di sabato 12 settembre degli Europei di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI DI VOLLEY OGGI

Sabato 12 settembre

Ore 14.00 – Danimarca vs Paesi Bassi (Tampere) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 15.00 – Polonia vs Israele (Sofia) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Svezia vs Cechia (Modena) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Francia vs Turchia (Cluj-Napoca) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Arena (204), streaming in abbonamento su Dazn, Sky Go, Now Tv

Ore 17.00 – Belgio vs Finlandia (Tampere) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 18.00 – Bulgaria vs Ucraina (Sofia) – Diretta streaming su Dazn

Ore 19.00 – Romania vs Germania (Cluj-Napoca) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 21.05 – Italia vs Grecia (Modena) – Diretta Tv su Rai Due e in abbonamento su Sky Sport Arena (204), streaming in abbonamento su Dazn, Sky Go, Now Tv, e, gratuita, su Rai Play