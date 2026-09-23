Calcio
Calcio femminile: troppa Spagna per l’Italia. Sfuma in semifinale il sogno ai Mondiali U20
Si infrange in semifinale il sogno della Nazionale italiana U20 di calcio femminile, formazione attualmente impegnata ai Campionati Mondiali 2026 di categoria, rassegna in fase di svolgimento in Polonia. Escono a testa alta dalla lotta per il titolo le ragazze allenate da coach Nicola Matteucci, sconfitte dalla corazzata Spagna in quel di Lodz con il risultato di 2-0 in una sfida che ha evidenziato la superiorità di una compagine più attrezzata. Ma c’è ancora una medaglia di bronzo da poter conquistare.
Nonostante alcuni problemi di baricentro e il prevedibile possesso palla tutto di matrice rossa, le nostre portacolori riescono a tenere botta. La situazione cambia però al trentanovesimo giro di orologio, momento in cui le furie rosse passano in vantaggio con un’autorete di Gallo, precisamente con una deviazione sfortunata che Belli non riesce a controllare. Vantaggio meritato per le spagnole che, poco prima, avevano siglato una rete con Cerrato, poi annullata dal VAR per un fallo su Dorado.
L’inerzia non cambia nella ripresa, con la squadra iberica abile a trovare quasi subito la rete del raddoppio con Comendador che, al 58’, viene servita con un assist perfetto da Agote insaccato in rete su un’azione di contropiede. L’Italia non riesce a reagire, concedendo ancora spazio alle avversarie, capaci di siglare il tris all’86’ con Agote, goal poi annullato ancora una volta dal VAR a causa di un rimpallo.
Con la benzina ormai finita, le azzurre terminano la propria corsa al 95’, consapevoli di aver però disputato un torneo di altissimo profilo, raggiungendo un penultimo atto mai disputata nella propria storia fino a questo momento. La Spagna se la vedrà in finale con una tra Corea del Nord e Colombia, la cui semifinale è fissata per le 18:30 di oggi. La squadra tricolore tornerà invece in campo per la finalina valida per la medaglia di bronzo, dove incontrerà ovviamente il team perdente.