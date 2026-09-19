Beach volley, Future Corigliano Rossano: Rossi-Lupo e Fezzi-Belliero Piccinin volano in semifinale

Enrico Rossi e Daniele Lupo tengono alta la bandiera italiana e conquistano la semifinale, mentre nel torneo femminile Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin firmano la grande impresa di giornata e si prendono un posto tra le migliori quattro. La terza giornata del Future di Corigliano Rossano, quarto appuntamento del circuito internazionale disputato in Italia in questa stagione, ha ridotto drasticamente il numero delle coppie in corsa e ha consegnato all’Italia due formazioni nelle semifinali di domenica, una per tabellone.

Nel torneo maschile la giornata era iniziata con le finali per il primo e il terzo posto delle quattro pool. Nella Pool A Viscovich/Borraccino, reduci dal successo nel derby contro Sanguanini/Marchesan, si sono giocati il primato contro i tedeschi Reinhardt/Sievers. Gli azzurri hanno conquistato il primo set 21-15, ma i tedeschi hanno ribaltato l’incontro imponendosi 21-19 nel secondo e 15-12 al tie-break. Il 2-1 ha mandato Reinhardt/Sievers direttamente ai quarti, costringendo Viscovich/Borraccino a passare dagli ottavi. Nella finale per il terzo posto della stessa pool è arrivato invece il riscatto di Andrea Sanguanini e Matteo Marchesan. Gli italiani hanno superato gli olandesi Verberne/Maurice 2-1 (21-16, 16-21, 15-9), guadagnandosi a loro volta l’accesso agli ottavi dopo una partita risolta nettamente nel tie-break.

Nella Pool B Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi non sono riusciti a ripetersi dopo il 2-0 dell’esordio contro Toufar/Pavlusek. Nella sfida per il primo posto gli ucraini Kozii/Nahornyi si sono imposti 2-0 (21-17, 21-15), conquistando così il pass diretto per i quarti. Gli azzurri hanno dovuto invece affrontare gli ottavi. Percorso perfetto nella Pool C per Rossi/Lupo. Dopo aver battuto Sinkevicius/Losys all’esordio, gli italiani hanno travolto anche i cechi Schinko/Kulis 2-0 (21-12, 21-14). Due partite, quattro set vinti e nessuno perso: il primo posto ha permesso a Rossi e Lupo di evitare gli ottavi e di presentarsi direttamente ai quarti.

Importante reazione anche di Tobia Marchetto e Michael Burgmann. Dopo la sconfitta al tie-break contro Hajós/Niemeier, gli azzurri hanno battuto i polacchi Dymczyk/Witkowski 2-0, con due parziali identici di 21-15, chiudendo al terzo posto la Pool D e conquistando l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Gli ottavi di finale hanno subito proposto un derby italiano. Andreatta/Acerbi hanno eliminato Sanguanini/Marchesan 2-0, ma entrambi i set sono stati combattuti: il primo si è spinto ai vantaggi fino al 25-23, il secondo è terminato 21-19. Andreatta/Acerbi hanno così proseguito il proprio cammino, mentre per Sanguanini/Marchesan il torneo si è chiuso agli ottavi. Amaro epilogo anche per Viscovich/Borraccino, partiti benissimo contro Van der Wel/Bezemer. Gli italiani hanno dominato il primo set 21-13, ma gli olandesi hanno reagito conquistando il secondo 21-16 e completando la rimonta con il 15-11 del tie-break. Il 2-1 ha eliminato la testa di serie numero uno del torneo.

Ben diverso l’esito dell’ottavo di Marchetto/Burgmann, capaci di superare i cechi Schinko/Kulis 2-1 (21-10, 20-22, 15-12). Gli azzurri hanno dominato il primo set, hanno mancato la chiusura nel secondo, perso ai vantaggi, ma nel tie-break hanno ritrovato il guizzo necessario per guadagnarsi un posto tra le migliori otto coppie.

Ai quarti di finale l’Italia si è presentata così con tre formazioni. Andreatta/Acerbi hanno sfiorato la semifinale contro gli ungheresi Hajós/Niemeier. Il primo set è andato agli italiani 21-18, ma gli avversari hanno pareggiato i conti con il 21-16 del secondo e hanno poi preso il largo nel tie-break, vinto 15-10. Ancora più amara l’eliminazione di Marchetto/Burgmann, protagonisti di un’autentica battaglia contro Reinhardt/Sievers. Gli italiani hanno vinto il primo parziale 21-15, i tedeschi hanno risposto 21-19 e tutto si è deciso punto a punto nel terzo set. A spuntarla sono stati Reinhardt/Sievers 15-13, chiudendo sul 2-1 dopo 46 minuti. Marchetto/Burgmann salutano dunque il torneo ai quarti dopo essere partiti dalle qualificazioni.

A regalare il sorriso più importante sono stati Rossi/Lupo, che hanno confermato la loro continuità eliminando Van der Wel/Bezemer 2-0. Due set praticamente gemelli nel punteggio, entrambi terminati 21-18, hanno consegnato agli italiani la semifinale. Rossi/Lupo arrivano così alla giornata conclusiva con tre vittorie, sei set conquistati e nessuno ceduto. Daniele Lupo, argento olimpico di Rio, torna in una top 4 di un torneo internazionale quattro anni dopo la vittoria di Torquay quando si impose in un Challenge, proprio in coppia con Enrico Rossi, che lo scorso anno, invece, aveva vinto il Future di Battipaglia assieme a Marco Viscovich.

Domani alle 12.30 Rossi/Lupo affronteranno Reinhardt/Sievers per un posto nella finale. I tedeschi hanno già eliminato due coppie italiane: prima Viscovich/Borraccino nella finale della Pool A e poi Marchetto/Burgmann nei quarti. L’altra semifinale, alle 11.40, opporrà gli ucraini Kozii/Nahornyi agli ungheresi Hajós/Niemeier. I primi hanno eliminato Mehandzhiyski/Kalchev 2-0 (21-14, 21-18), mentre gli ungheresi hanno fermato Andreatta/Acerbi al tie-break.

Anche nel torneo femminile l’Italia avrà una coppia in semifinale, grazie alla splendida giornata di Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin. Le azzurre, dopo aver chiuso la pool con una vittoria e una sconfitta, hanno iniziato la fase a eliminazione diretta superando senza difficoltà le scozzesi Beattie/Morrison 2-0 (21-14, 21-12).

Negli ottavi si è disputato anche il derby fra Erika Ditta/Aurora Mattavelli e Valeria Tallevi Diotallevi/Sara Franzoni. Il risultato ufficiale è 2-0 (21-0, 21-0) per Tallevi Diotallevi/Franzoni; non essendo indicato un tempo di gioco e presentando il referto un punteggio anomalo, il dato va registrato come risultato ufficiale senza ricostruire uno svolgimento della partita che non emerge dalle informazioni disponibili.

Ai quarti Tallevi Diotallevi/Franzoni hanno trovato le polacche Gromadowska/Adamek, che avevano già mostrato grande solidità nella fase a gironi. Le polacche non hanno lasciato spazio alle italiane, imponendosi 2-0 (21-13, 21-8) e guadagnandosi la semifinale.

L’impresa azzurra è arrivata invece nell’altro quarto. Fezzi/Belliero Piccinin hanno eliminato le canadesi Robitaille/Hladyniuk, testa di serie numero due, al termine di una partita completamente ribaltata. Il primo set è stato nettamente favorevole alle nordamericane, 21-11, ma le italiane hanno reagito nel secondo imponendosi 21-16. Nel tie-break Fezzi/Belliero Piccinin hanno completato la rimonta con il 15-10, conquistando il successo per 2-1 e soprattutto un posto tra le migliori quattro.

Domani alle 10.50 Fezzi/Belliero Piccinin affronteranno Gromadowska/Adamek. Sarà anche l’occasione per provare a ribaltare il risultato della sfida disputata nella Pool C, quando le polacche si imposero 2-0 (21-18, 21-13). Dall’altra parte del tabellone, alle 10.00, si affronteranno le brasiliane Giulia/Carol e le tedesche Dieckmann/Schulz.

Le brasiliane, testa di serie numero uno, hanno confermato il loro percorso senza sconfitte battendo nei quarti Eugster/Gähwiler 2-0 (21-18, 22-20). Le tedesche hanno invece dovuto rimontare le statunitensi Hunt/Van Winkle: perso il primo set 21-18, Dieckmann/Schulz hanno cambiato l’inerzia della partita vincendo 21-13 e 15-8.

Il quadro delle semifinali del Future di Corigliano Rossano è dunque completo. L’Italia si presenta alla giornata conclusiva con Rossi/Lupo nel torneo maschile e Fezzi/Belliero Piccinin in quello femminile. Due coppie azzurre a caccia della finale e, in entrambi i casi, contro avversari già affrontati direttamente o capaci di lasciare il segno sul cammino delle altre formazioni italiane.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Viscovich/Borraccino (ITA) – Sanguanini/Marchesan (ITA) 2-1 (19-21, 21-14, 15-8)

Reinhardt/Sievers (GER) – Verberne/Maurice (NED) 2-0 (21-12, 22-20)

Sanguanini/Marchesan (ITA) – Verberne/Maurice (NED) 2-1 (21-16, 16-21, 15-9)

Reinhardt/Sievers (GER) – Viscovich/Borraccino (ITA) 2-1 (15-21, 21-19, 15-12)

Pool B

Andreatta/Acerbi (ITA) – Toufar/Pavlusek (CZE) 2-0 (21-14, 21-13)

Kozii/Nahornyi (UKR) – Van der Wel/Bezemer (NED) 2-0 (21-17, 21-18)

Kozii/Nahornyi (UKR) – Andreatta/Acerbi (ITA) 2-0 (21-17, 21-15)

Van der Wel/Bezemer (NED) – Toufar/Pavlusek (CZE) 2-1 (21-19, 18-21, 15-10)

Pool C

Rossi/Lupo (ITA) – Sinkevicius/Losys (LTU) 2-0 (21-14, 21-12)

Schinko/Kulis (CZE) – Korsakov/Dobcis (MLD) 2-0 (21-14, 21-17)

Rossi/Lupo (ITA) – Schinko/Kulis (CZE) 2-0 (21-12, 21-14)

Sinkevicius/Losys (LTU) – Korsakov/Dobcis (MLD) 2-0 (21-19, 25-23)

Pool D

Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) – Dymczyk/Witkowski (POL) 2-0 (21-11, 21-14)

Hajós/Niemeier (HUN) – Marchetto/Burgmann (ITA) 2-1 (14-21, 21-17, 15-10)

Hajós/Niemeier (HUN) – Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) 2-0 (21-12, 21-17)

Marchetto/Burgmann (ITA) – Dymczyk/Witkowski (POL) 2-0 (21-15, 21-15)

Ottavi di finale: Van der Wel/Bezemer (NED) – Viscovich/Borraccino (ITA) 2-1 (13-21, 21-16, 15-11)

Andreatta/Acerbi (ITA) – Sanguanini/Marchesan (ITA) 2-0 (25-23, 21-19)

Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) – Sinkevicius/Losys (LTU) 2-0 (21-15, 21-17)

Marchetto/Burgmann (ITA) – Schinko/Kulis (CZE) 2-1 (21-10, 20-22, 15-12)

Quarti di finale: Hajós/Niemeier (HUN) – Andreatta/Acerbi (ITA) 2-1 (18-21, 21-16, 15-10)

Rossi/Lupo (ITA) – Van der Wel/Bezemer (NED) 2-0 (21-18, 21-18)

Reinhardt/Sievers (GER) – Marchetto/Burgmann (ITA) 2-1 (15-21, 21-19, 15-13)

Kozii/Nahornyi (UKR) – Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) 2-0 (21-14, 21-18)

Semifinali: 20 settembre, ore 11.40 Kozii/Nahornyi (UKR) – Hajós/Niemeier (HUN)

20 settembre, ore 12.30 Rossi/Lupo (ITA) – Reinhardt/Sievers (GER)

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Eugster/Gähwiler (SUI) – Gavrailova/Nikolova (BUL) 2-0 (21-13, 21-13)

Hunt/Van Winkle (USA) – Johansson/Madestam (SWE) 2-0 (21-16, 21-17)

Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA) – Ditta/Mattavelli (ITA) 2-0 (21-0, 21-0)

Fezzi/Belliero Piccinin (ITA) – Beattie/Morrison (SCO) 2-0 (21-14, 21-12)

Quarti di finale: Giulia/Carol (BRA) – Eugster/Gähwiler (SUI) 2-0 (21-18, 22-20)

Dieckmann/Schulz (GER) – Hunt/Van Winkle (USA) 2-1 (18-21, 21-13, 15-8)

Gromadowska/Adamek (POL) – Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA) 2-0 (21-13, 21-8)

Fezzi/Belliero Piccinin (ITA) – Robitaille/Hladyniuk (CAN) 2-1 (11-21, 21-16, 15-10)

Semifinali: 20 settembre, ore 10.00 Giulia/Carol (BRA) – Dieckmann/Schulz (GER)

20 settembre, ore 10.50 Gromadowska/Adamek (POL) – Fezzi/Belliero Piccinin (ITA)