Beach volley, Future Corigliano Rossano: otto coppie azzurre nel main draw, Marchetto/Burgmann superano le qualificazioni

Corigliano Rossano chiude il lungo viaggio italiano del Beach Pro Tour Futures 2026. Sulla sabbia calabrese prende il via oggi il main draw dell’ultimo Future della stagione disputato in Italia, con una presenza azzurra particolarmente consistente: cinque coppie maschili e tre femminili saranno impegnate nella prima fase, dopo una giornata di qualificazioni che ha regalato all’Italia il pass per il tabellone principale di Marchetto/Burgmann. La formula dei gironi prevede due semifinali iniziali: le vincenti si affrontano per il primo posto della pool, le perdenti per evitare l’eliminazione.

Nel tabellone maschile le qualificazioni hanno visto protagonisti Marchetto/Burgmann, capaci di superare entrambi gli ostacoli senza lasciare per strada neppure un set. Il debutto contro gli svizzeri Schmidt/Schmidt è stato gestito con autorità dagli azzurri, avanti fino al 21-15, 21-15 conclusivo in appena 27 minuti. Più impegnativo il secondo e decisivo turno contro gli estoni Piik/Kender: Marchetto e Burgmann hanno dominato la prima frazione 21-14, mentre nella seconda hanno dovuto respingere il tentativo di rimonta degli avversari, riuscendo a chiudere ai vantaggi 23-21. Due vittorie, quattro set conquistati e qualificazione centrata.

Assieme agli italiani hanno superato il secondo turno Toufar/Pavlusek, Dymczyk/Witkowski e Sinkevicius/Losys, tutti costretti al tie-break. I cechi hanno piegato Ludwig/Hüper 21-15, 21-23, 15-12, mentre i polacchi Dymczyk/Witkowski hanno rimontato Liepiņš/Augusts imponendosi 15-21, 21-15, 15-11. Percorso analogo per i lituani Sinkevicius/Losys, che dopo avere eliminato al primo turno Woloszuk/Rogiński in tre set hanno battuto Smørholm/Mathys 21-19, 16-21, 15-5. Toufar/Pavlusek, Dymczyk/Witkowski e Sinkevicius/Losys si aggiungono così a Marchetto/Burgmann nel main draw.

Le qualificazioni femminili hanno invece promosso quattro coppie straniere. Le svedesi Johansson/Madestam hanno sconfitto Cervinkova/Rosi 21-13, 21-18, mentre le scozzesi Beattie/Morrison hanno lasciato appena 25 punti a Necesana/Vorasicka nel 21-15, 21-10. Successo netto anche per le lettoni Šauberga/Aleksejeva, 21-10, 21-14 contro Kafkova/Stankova. L’unica sfida arrivata al tie-break è stata il derby ceco vinto da Dostalikova/Lajkebova su Simkova/Hola per 21-16, 13-21, 15-12.

Il main draw maschile offrirà subito un derby italiano nella Pool A. Alle 11.50 Viscovich/Borraccino affronteranno Sanguanini/Marchesan: una sfida che garantisce già una coppia azzurra nella finale per il primo posto del girone. Nell’altra semifinale della pool saranno di fronte gli olandesi Verberne/Maurice e i tedeschi Reinhardt/Sievers. Domani le due vincenti si affronteranno per il primato, mentre le sconfitte torneranno sulla sabbia nello scontro che assegnerà l’altra posizione del raggruppamento.

Alle 12.40 sarà la volta di Andreatta/Acerbi, inseriti nella Pool B e attesi dai cechi Toufar/Pavlusek, reduci da due battaglie al tie-break nelle qualificazioni. Per la coppia italiana sarà dunque immediatamente necessario confrontarsi con avversari che hanno già accumulato due partite sulle gambe e trovato il ritmo della competizione. L’altra semifinale metterà di fronte gli ucraini Kozii/Nahornyi e gli olandesi Van der Wel/Bezemer.

Terza coppia azzurra in campo alle 13.30, quando Rossi/Lupo affronteranno i lituani Sinkevicius/Losys nella Pool C. Anche in questo caso gli avversari arrivano dalle qualificazioni, nelle quali hanno dovuto disputare dieci set complessivi nelle due partite vinte al tie-break contro Woloszuk/Rogiński e Smørholm/Mathys. Dall’altra parte del tabellone della pool si affronteranno i moldavi Korsakov/Dobcis e i cechi Schinko/Kulis.

Il programma maschile degli italiani si completerà alle 14.20 con il ritorno in campo di Marchetto/Burgmann. Dopo la brillante qualificazione, gli azzurri troveranno nella Pool D gli ungheresi Hajós/Niemeier. La seconda semifinale opporrà invece Mehandzhiyski/Kalchev ai polacchi Dymczyk/Witkowski, altra formazione proveniente dalle qualificazioni. Per Marchetto/Burgmann sarà dunque la terza partita nell’arco di due giornate, questa volta con in palio l’accesso diretto alla sfida per il primato della pool.

Sono tre, invece, le coppie italiane presenti nel main draw femminile. La prima a scendere sulla sabbia sarà quella composta da Tallevi Diotallevi/Franzoni, impegnata alle 9.20 contro le svizzere Eugster/Gähwiler nella Pool B. L’altra semifinale vedrà le canadesi Robitaille/Hladyniuk affrontare le lettoni Šauberga/Aleksejeva, queste ultime reduci dal netto successo ottenuto nelle qualificazioni.

Alle 10.10 toccherà a Fezzi/Belliero Piccinin, chiamate a misurarsi nella Pool C con le giapponesi Tsubouchi/Oto. A completare il quadro del raggruppamento saranno le polacche Gromadowska/Adamek e le svedesi Johansson/Madestam, promosse ieri dopo la vittoria in due set contro Cervinkova/Rosi.

La terza sfida azzurra è in programma alle 11.00. Ditta/Mattavelli esordiranno contro le ceche Dostalikova/Lajkebova, che nelle qualificazioni hanno avuto bisogno di tre set per superare Simkova/Hola. Nell’altra semifinale della Pool D si affronteranno le tedesche Dieckmann/Schulz e le bulgare Gavrailova/Nikolova.

Non ci saranno italiane soltanto nella Pool A femminile, che aprirà il programma alle 8.30 con due sfide internazionali: le brasiliane Giulia/Carol affronteranno le scozzesi Beattie/Morrison, mentre le statunitensi Hunt/Van Winkle se la vedranno con le francesi Collette/Bernard. Da oggi, dunque, Corigliano Rossano entra nella fase decisiva dell’ultimo appuntamento Future italiano del 2026, con otto coppie azzurre nel main draw e un programma che fin dalla prima giornata propone diversi incroci interessanti.