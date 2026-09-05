Beach volley, Finali Scudetto: Gottardi-Orsi Toth e Ranghieri-Alfieri partono forte. Oggi si assegnano i titoli

La lunga stagione del Campionato Italiano Assoluto di beach volley è arrivata al momento della verità. A Caorle si è completata la seconda giornata delle Finali Scudetto e i due tabelloni si sono ridotti alle otto coppie che domenica si contenderanno i titoli italiani. La fase a gironi ha già prodotto partite di alto livello e qualche sorpresa, mentre gli ottavi hanno completato il quadro dei quarti. Tra le donne avanzano tutte alcune delle coppie protagoniste dell’estate, mentre nel maschile Ranghieri/Alfieri hanno subito mostrato le proprie intenzioni.

Nel torneo femminile non hanno concesso nulla Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, vincitrici della Pool A senza perdere un set. Prima il netto 21-9, 21-11 su Barboni/Eaco, poi il 21-15, 21-16 contro Benazzi/Ditta. La coppia azzurra aveva già conquistato in stagione la tappa di Falconara e a Caorle ha immediatamente ribadito la propria candidatura al titolo. Benazzi/Ditta hanno chiuso seconde grazie al precedente 21-17, 21-16 su Rottoli/Shpuza, che si sono assicurate la terza posizione battendo Barboni/Eaco al tie-break.

Percorso immacolato anche per Chiara They/Sara Breidenbach nella Pool B. Il 21-10, 21-17 rifilato ad Annibalini/Dalmazzo è stato seguito dal 21-13, 21-14 contro Pratesi/Orciani. Non è una sorpresa: They/Breidenbach sono state una delle coppie più continue dell’intera stagione, vincendo a Termoli, Marina di Ravenna e Vasto e ottenendo anche il secondo posto a Marina di Modica e nella Coppa Italia di Montesilvano. Sanguigni/Balducci, sconfitte 2-1 da Pratesi/Orciani, hanno reagito superando 21-17, 21-11 Annibalini/Dalmazzo.

La Pool C ha premiato Puccinelli/Mattavelli, altra formazione che nel corso dell’estate ha saputo vincere, imponendosi a Marina di Modica e Cordenons. Dopo il sofferto 2-1 su Montedoro/Ujka, hanno conquistato il primato battendo Fezzi/Belliero Piccinin 21-19, 21-15. Proprio Fezzi/Belliero Piccinin avevano precedentemente rimontato Tallevi Diotallevi/Franzoni in una delle battaglie della mattinata: 13-21, 21-19, 15-13. Tallevi Diotallevi/Franzoni hanno poi conquistato il terzo posto con il 21-13, 21-18 su Montedoro/Ujka.

Nella Pool D sono state invece Gradini/Frasca a dettare legge. Prima il 21-9, 21-16 contro Piccoli/Salvador, poi il 21-19, 21-17 su Pelloia/Mancinelli. Anche qui si tratta di una coppia già capace di lasciare il segno nella stagione, con il successo nella Coppa Italia di Montesilvano. Pelloia/Mancinelli avevano piegato Cimmino/Pastorino al tie-break, ma queste ultime hanno reagito superando Piccoli/Salvador e guadagnandosi gli ottavi.

Ed è proprio nel primo turno a eliminazione diretta che sono arrivate alcune delle indicazioni più interessanti. Cimmino/Pastorino hanno eliminato Pratesi/Orciani 21-12, 21-19, mentre Sanguigni/Balducci hanno firmato un convincente 21-18, 21-10 su Pelloia/Mancinelli. Molto più sofferto il successo di Fezzi/Belliero Piccinin, costrette a rimontare Rottoli/Shpuza: 17-21, 21-16 e 17-15.

Battaglia anche nel derby tra Benazzi/Ditta e Tallevi Diotallevi/Franzoni. Benazzi/Ditta hanno preso il comando con il 21-16, hanno subito il ritorno delle avversarie nel secondo set, perso 14-21, ma al tie-break sono ripartite con maggiore efficacia chiudendo 15-11. Per loro arriva così un altro piazzamento tra le prime otto dopo i quinti posti ottenuti, tra gli altri, in Coppa Italia, Cordenons e Vasto.

Domenica mattina si ripartirà dunque dai quarti. Alle 8.15 Gottardi/Orsi Toth sfideranno Cimmino/Pastorino, con le prime inevitabilmente favorite, mentre contemporaneamente Sanguigni/Balducci affronteranno Puccinelli/Mattavelli in una sfida che mette di fronte due coppie già protagoniste sul podio nel corso della stagione. Alle 9.15 spazio a Gradini/Frasca-Fezzi/Belliero Piccinin e Benazzi/Ditta-They/Breidenbach. Quest’ultima propone alle vincitrici di tre appuntamenti stagionali una coppia che proverà a interromperne la marcia.

Grande equilibrio anche nel tabellone maschile. Nella Pool A Alex Ranghieri/Manuel Alfieri hanno iniziato battendo Pizzileo/Lascari 21-15, 21-16, ma per conquistare il primo posto hanno dovuto superare una durissima resistenza di Ingrosso/Podestà. Dopo due set divisi, il tie-break è diventato una maratona, conclusa soltanto sul 24-22. Ranghieri/Alfieri, già vincitori della tappa di Marina di Modica, hanno così ottenuto l’accesso diretto ai quarti. Terzi Sacripanti/Titta grazie al 21-19, 22-20 su Pizzileo/Lascari.

La Pool B ha premiato Ulisse/Spadoni, capaci di confermare quanto di buono mostrato durante tutta la stagione e già vincitori a Marina di Ravenna. Prima hanno piegato Arezzo Di Trifiletti/Krumins 21-17, 29-27, quindi hanno rimontato Iervolino/Marchesan dopo aver perso 19-21 il primo parziale: 21-18, 15-13 il ribaltone. Camozzi/Siccardi hanno invece conquistato il terzo posto superando Arezzo Di Trifiletti/Krumins 16-14 al tie-break.

Nella Pool C il ruolo di protagonisti è spettato a Daniele Lupo/Martino, che hanno superato prima Rossi/Caminati 24-22, 21-19 e poi Lupo/Pantalei 23-21, 21-19, conquistando direttamente i quarti. Rossi/Caminati hanno saputo reagire nel secondo incontro, battendo Acerbi/Andreatta 22-20, 21-17 e mantenendo aperta la propria corsa al titolo.

Nella Pool D, invece, percorso netto per Borraccino/Viscovich. Il primo successo è arrivato al tie-break contro Frinolli/Marini Da Costa (21-14, 18-21, 15-11), il secondo con un più netto 21-14, 21-16 ai danni di Luisetto/Mussa. Una coppia da tenere particolarmente d’occhio: Borraccino/Viscovich hanno conquistato la Coppa Italia a Montesilvano e sono saliti più volte sul podio nel corso dell’estate.

Gli ottavi hanno quindi promosso Iervolino/Marchesan, vincitori 21-19, 21-16 su Marchetto/Burgmann, e Luisetto/Mussa, che dopo un primo set combattuto contro Camozzi/Siccardi hanno dilagato nel secondo: 21-17, 21-8. Iervolino/Marchesan, peraltro, hanno già assaporato la vittoria in questa stagione imponendosi a San Cataldo.

Molto convincente anche la prova di Rossi/Caminati contro Ingrosso/Podestà. Il primo parziale si è trasformato in una battaglia punto a punto, risolta 26-24, prima del 21-18 che ha consegnato loro il quarto di finale. La loro continuità stagionale è notevole: secondi a Termoli e Marina di Modica e terzi in Coppa Italia a Montesilvano, oltre al secondo posto ottenuto a Falconara.

La partita più spettacolare degli ottavi è stata però quella tra Lupo/Pantalei e Sacripanti/Titta. Questi ultimi hanno dominato il primo set 21-14, ma Lupo/Pantalei hanno reagito vincendo il secondo 21-15. Nel tie-break nessuno è riuscito a scappare e si è arrivati fino al 20-18, che ha consegnato a Lupo/Pantalei un posto tra le migliori otto coppie d’Italia.

Il programma dei quarti promette così un’ultima giornata senza margine d’errore. Alle 10.15 Ranghieri/Alfieri-Iervolino/Marchesan mette di fronte due coppie che hanno già vinto una tappa in questa stagione, mentre Rossi/Caminati-Borraccino/Viscovich propone un confronto tra due formazioni che hanno frequentato con grande continuità le zone alte del circuito, con Borraccino/Viscovich vincitori della Coppa Italia.

Alle 11.15 sarà la volta di Lupo/Martino-Luisetto/Mussa e Lupo/Pantalei-Ulisse/Spadoni. Quattro sfide femminili e quattro maschili che apriranno la giornata decisiva di Caorle: da quel momento ogni partita avrà come orizzonte lo Scudetto, fino all’assegnazione dei due titoli che chiuderà la stagione italiana sulla sabbia.