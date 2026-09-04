Beach volley, Finale Scudetto a Caorle: si parte dalle qualificazioni, subito incroci pesanti per un posto nel tabellone

Caorle torna per un fine settimana il centro del beach volley italiano. Da oggi prende il via la Finale del Campionato Italiano, appuntamento che chiuderà la stagione nazionale assegnando direttamente i titoli di campioni d’Italia. La prima giornata sarà dedicata alle qualificazioni, con un tabellone molto ampio sia al maschile sia al femminile e diverse coppie che hanno già lasciato il segno nelle tappe precedenti del circuito. Non mancano formazioni capaci di arrivare sul podio o nelle fasi finali durante l’estate e che ora dovranno conquistarsi sul campo la prosecuzione dell’avventura a Caorle.

Nel torneo maschile l’entry list è guidata da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, coppia che nel corso della stagione ha dimostrato di poter puntare molto in alto. I due hanno vinto la tappa di Marina di Modica, chiuso al terzo posto a Termoli e raggiunto il nono posto nella Coppa Italia di Montesilvano. Il programma assegna loro un bye nel primo turno delle qualificazioni da cui dovranno passare perchè per l’ingresso in main draw sono validi solo i punti conquistati nei tornei del campionato italiano. Alle loro spalle nell’ordine di ingresso figurano Marco Ulisse/Giacomo Spadoni, vincitori a Marina di Ravenna, e Raoul Acerbi/Tiziano Andreatta, terzi a Falconara e San Cataldo, secondi a Vasto e più volte presenti nelle fasi decisive del circuito.

Per le qualificazioni si comincia alle 8.30 con Enrico Tosin/Mattia Perini contro Simone Furgani/Alessio Terzi. Tosin ha già frequentato il tabellone principale durante l’estate, mentre Furgani/Terzi cercano a Caorle il risultato più importante della loro stagione. Alle 9.20 spazio a Daniele Lupo/Matteo Martino contro Marco Raisa/Samuele Ughelini: Lupo ha disputato diverse tappe con Frinolli, mentre Martino si è visto soprattutto al fianco di Podestà, con il quale ha raggiunto il quinto posto a Falconara. Nello stesso orario Davide Traini/Riccardo Colosimo affrontano Matteo Bertoli/Marco Tascone, questi ultimi già tredicesimi nella Coppa Italia di Montesilvano. Interessante anche il blocco delle 10.10. Andrea Frinolli/Gabriel Marini Da Costa se la vedranno con Loris Fassone/Robert Torello. Frinolli è stato una presenza costante del circuito, più volte nei primi dieci con compagni differenti, mentre Marini Da Costa ha raggiunto il secondo posto a Cordenons insieme ad Acerbi. Sul campo parallelo Gian Marco Galiazzo/Alessandro Rizzato sfideranno Giuseppe Di Blasio/Edgardo Ceccoli: questi ultimi hanno già centrato un quinto posto a San Cataldo, risultato che li rende una delle coppie da seguire tra quelle impegnate nel primo turno.

Alle 11.00 Leonardo Milani/Alessandro Carucci affrontano Davide Ciamarra/Alessandro Zaza. Milani e Carucci hanno già giocato insieme a Cordenons, chiudendo al tredicesimo posto, mentre Carucci aveva precedentemente conquistato un quinto posto a Falconara in coppia con Preti. Nello stesso momento Giuseppe Amaro/Simone Prato incrociano Filippo Pizzileo/Alessandro Lascari. Alle 11.50 toccherà a una coppia che nelle precedenti tappe ha già fatto vedere buone cose: Franco Arezzo Di Trifiletti/Davis Krumins sfidano Francesco Castanò/Giorgio Casati. Arezzo Di Trifiletti e Krumins hanno raggiunto il nono posto sia a San Cataldo sia a Vasto, dimostrando una continuità che potrebbe pesare in un tabellone di qualificazione. In contemporanea Alessandro Drago/Filippo Govoni affrontano Nicolò Mancin/Davide Dal Molin.

Tra gli incontri più interessanti del primo pomeriggio spicca alle 12.40 Andrea Lupo/Edoardo Pantalei contro Pietro Bertino/Jacopo Chiapello. Lupo/Pantalei hanno già raccolto risultati importanti insieme: quinti a Marina di Ravenna, noni a San Cataldo e Montesilvano e tredicesimi a Vasto. Hanno dunque esperienza di partite da dentro o fuori e arrivano a Caorle con l’obiettivo di tornare nelle zone alte. Sul campo Freddy si affronteranno invece Fabio Balestra/Andrea Taramasco e Daniel Cerri/Fabio Cerri. Alle 13.30 Paolo Ingrosso/Simone Podestà partono con ambizioni importanti contro Federico Graziani/Mattia Rebeschini. Ingrosso e Podestà hanno già condiviso diversi risultati di livello nel circuito: secondi nella Coppa Italia di Montesilvano, quarti a Marina di Modica e quinti a Cordenons e Vasto. È una delle coppie con il curriculum stagionale più consistente tra quelle chiamate a giocarsi l’accesso attraverso questa fase. Nell’altra sfida Mattia Rinaldo/Matteo Bellucci se la vedranno con Luca Cravera/Paolo Ficosecco.

Chiusura del primo turno alle 14.20 con un nome pesante: Enrico Rossi/Marco Caminati affrontano Emanuele Giartosio/Luca Benedetti. Rossi/Caminati hanno avuto una stagione di altissimo livello nazionale: secondi a Falconara, Termoli e Marina di Modica, quindi terzi nella Coppa Italia di Montesilvano. Una continuità impressionante che li colloca inevitabilmente tra le coppie più attese della Finale. In contemporanea Guglielmo Drago/Matteo Bernardi affronteranno Daniele Sablone/Gerald Ndrecaj.

Anche il torneo femminile propone qualificazioni ricche di coppie già protagoniste durante l’estate. In cima all’entry list ci sono Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth, vincitrici a Falconara e punto di riferimento assoluto del tabellone ma anche loro costrette a passare dalla qualificazione, seguite da Chiara They/Sara Breidenbach, protagoniste di una stagione straordinariamente continua con successi a Termoli, Marina di Ravenna e Vasto, oltre ai secondi posti a Marina di Modica, Montesilvano e Cordenons. Tra le altre coppie di vertice figurano Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli, Anna Pelloia/Maria Rachele Mancinelli, Alice Gradini/Federica Frasca e Cindy Lee Fezzi/Jessica Belliero Piccinin.

Il primo incontro delle 8.30 mette di fronte Gloria Boscolo/Veronica Cacco e Carolina Barbieri/Giorgia Bonacina. Alle 9.20 attenzione soprattutto ad Anna Piccoli/Elisa Salvador, opposte ad Arianna Pagliari/Emma Perini. Piccoli/Salvador sono una delle coppie più esperte di questa fase: hanno chiuso quarte a San Cataldo, none a Falconara, Termoli e Marina di Ravenna e tredicesime nella Coppa Italia di Montesilvano. Alla stessa ora Francesca Peretti/Marianna Fiocco sfideranno Eleonora Sestini/Deizi Nika, già none a Falconara insieme. Alle 10.10 Serena Cimmino/Monica Pastorino affrontano Victoria Marini Da Costa/Linda Moretti. Cimmino/Pastorino hanno centrato il quinto posto a Marina di Ravenna e San Cataldo, oltre a due noni posti a Termoli e a un tredicesimo a Vasto, confermandosi una presenza costante nella parte centrale dei tabelloni. In contemporanea Vittoria Quagliotti/Elisa Valdora trovano Viola Massi/Sonia Galazzo, quinte a Termoli.

Interessante anche l’incrocio delle 11.00 tra Francesca Caramaschi/Alessia Arienti ed Ester Maestroni/Giulia Gorla: queste ultime hanno raggiunto il quinto posto a Termoli e sono tornate più volte nel tabellone principale. Sul campo Gruvi Arianna Barboni/Alice Eaco affrontano Beatrice Lucania/Greta Piccini. Alle 11.50 Eleonora Annibalini/Anna Dalmazzo sfidano Chiara Antonioli/Marta Scalari, mentre Arianna Ruffini/Martina Tagliapietra trovano Irene Enzo/Sofia Arcaini. Alle 12.40 Martina Montedoro/Alessia Ujka affronteranno Francesca Priore/Ludovica Panfili. Montedoro/Ujka arrivano con due noni posti a Montesilvano e Cordenons, risultati che le collocano tra le coppie da tenere d’occhio nella corsa al passaggio del turno. Sul campo Wilson Federica Camatti/Elena Guidi se la vedranno con Valentina Torrese/Martina Biancini.

Il programma prosegue alle 13.30 con Alice Tomat/Martina Foresti contro Elisa Fragonas/Samantha Guglielmo, prima dell’ultimo confronto delle 14.20 tra Nicol Bertozzi/Bianca Mazzotti ed Elisa Tonello/Francesca Pastore. Bertozzi/Mazzotti hanno già centrato un quarto posto a Marina di Ravenna e un tredicesimo a Vasto, esperienza che potrebbe rivelarsi preziosa in una giornata dove ogni partita può già diventare decisiva.

La stagione ha prodotto vincitori diversi e continui cambi di equilibrio, sia tra gli uomini sia tra le donne. Ranghieri/Alfieri, Marchetto/Burgmann, Ulisse/Spadoni, Sacripanti/Titta, Iervolino/Marchesan e Borraccino/Viscovich hanno tutti conquistato almeno una delle principali tappe maschili indicate nel percorso verso Caorle. Al femminile hanno festeggiato Gottardi/Orsi Toth, They/Breidenbach, Puccinelli/Mattavelli, Pelloia/Mancinelli e Gradini/Frasca. Da venerdì, però, tutto riparte da zero: a Caorle non si corre soltanto per una vittoria di tappa, ma per il titolo di campioni d’Italia 2026.