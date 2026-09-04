Beach volley, Finale Campionato Italiano a Caorle: Ranghieri, Lupo e Gottardi-Orsi Toth nel main draw. Oggi le pool e gli ottavi

La corsa agli scudetti del beach volley italiano può cominciare. A Caorle si è chiusa la giornata dedicata alle qualificazioni della Finale del Campionato Italiano Assoluto, con otto coppie maschili e altrettante femminili capaci di superare il tabellone preliminare e raggiungere il main draw. Da sabato il livello si alzerà sensibilmente: quattro pool da quattro coppie per ciascun torneo, con diversi incroci già molto interessanti e alcuni dei nomi più importanti del panorama nazionale pronti a giocarsi il titolo.

Nel maschile non ha tradito Alex Ranghieri, in coppia con Manuel Alfieri. Dopo l’ingresso nel tabellone, i due hanno conquistato la qualificazione superando Furgani/Terzi 21-17, 21-15. Percorso convincente anche per Daniele Lupo/Matteo Martino, che nel turno decisivo hanno lasciato appena otto punti nel primo set a Bertoli/Tascone, chiudendo poi 21-8, 21-19.

Promossi senza bisogno del tie-break anche Frinolli/Marini Da Costa, vittoriosi 21-15, 21-19 su Di Blasio/Ceccoli. Molto più sofferta la qualificazione di Pizzileo/Lascari, costretti a inseguire contro Milani/Carucci: perso il primo set 21-16, hanno strappato il secondo 22-20 e completato la rimonta con il 17-15 del tie-break.

Tra le partite più combattute spicca anche il successo di Arezzo Di Trifiletti/Krumins su Mancin/Dal Molin. Dopo il 21-18 iniziale, la seconda frazione si è trasformata in una lunga battaglia conclusa soltanto sul 29-27. Avanti anche Andrea Lupo/Pantalei, 21-18, 21-13 contro i fratelli Cerri, mentre Ingrosso/Podestà hanno imposto la propria superiorità a Cravera/Ficosecco con un secco 21-15, 21-11. Nessun problema, infine, per Rossi/Caminati, capaci di concedere complessivamente 23 punti a Sablone/Ndrecaj nel 21-10, 21-13 che ha spalancato loro le porte del main draw.

Sabato mattina si ripartirà immediatamente con confronti di peso. Nella Pool A Ranghieri/Alfieri affronteranno Pizzileo/Lascari, mentre Ingrosso/Podestà troveranno Sacripanti/Titta. La Pool B vedrà Ulisse/Spadoni opposti ad Arezzo Di Trifiletti/Krumins e Camozzi/Siccardi contro Iervolino/Marchesan.

Particolarmente intrigante la Pool C. Acerbi/Andreatta sfideranno Andrea Lupo/Pantalei, mentre dall’altra parte ci sarà un confronto che mette insieme esperienza e ambizioni importanti, Daniele Lupo/Martino-Rossi/Caminati. Nella Pool D toccherà invece a Borraccino/Viscovich-Frinolli/Marini Da Costa e Luisetto/Mussa-Marchetto/Burgmann. Le vincenti delle due semifinali di ogni pool si affronteranno poi nel secondo incontro del pomeriggio, così come le due coppie sconfitte.

Se il tabellone maschile ha regalato nomi pesanti, quello femminile non è stato da meno. I riflettori erano inevitabilmente puntati su Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth, che hanno risposto con autorità. Dopo l’accesso diretto al turno decisivo, hanno dominato Boscolo/Cacco con un netto 21-9, 21-14, conquistando senza affanni un posto nel main draw.

Ottime indicazioni anche da Piccoli/Salvador, che dopo il 21-9, 21-15 rifilato a Pagliari/Perini hanno superato Sestini/Nika 21-17, 21-15. Due vittorie in due set per Cimmino/Pastorino: prima il 21-6, 21-13 su Marini Da Costa/Moretti, poi il doppio 21-14 contro Massi/Galazzo. Barboni/Eaco hanno invece completato il proprio percorso battendo Maestroni/Gorla 21-16, 21-15.

Più tortuosa la strada di Annibalini/Dalmazzo, che dopo aver eliminato Antonioli/Scalari hanno dovuto giocare tre set contro Enzo/Arcaini: 21-13, 16-21 e 15-12. Main draw raggiunto anche da Montedoro/Ujka, vittoriose 21-17, 21-18 contro Torrese/Biancini, e da Benazzi/Ditta, che hanno fermato Tomat/Foresti sul 21-16, 21-15. A completare il gruppo sono Fezzi/Belliero Piccinin, promosse grazie al 21-19, 21-15 su Bertozzi/Mazzotti.

Il main draw femminile propone subito un confronto da seguire nella Pool A, dove Gottardi/Orsi Toth affronteranno Barboni/Eaco; l’altra semifinale vedrà Benazzi/Ditta contro Rottoli/Shpuza. Nella Pool B spazio a They/Breidenbach-Annibalini/Dalmazzo e Sanguigni/Balducci-Pratesi/Orciani.

Nella Pool C Puccinelli/Mattavelli incroceranno Montedoro/Ujka, mentre Fezzi/Belliero Piccinin affronteranno Tallevi Diotallevi/Franzoni. Completa il quadro la Pool D, con Pelloia/Mancinelli-Cimmino/Pastorino e Gradini/Frasca-Piccoli/Salvador.

Ranghieri, Lupo, Rossi, Caminati, Gottardi e Orsi Toth sono soltanto alcuni dei protagonisti che da sabato alzeranno ulteriormente la qualità della competizione. Le qualificazioni hanno scremato il campo, ora a Caorle comincia la parte più importante della Finale del Campionato Italiano: le pool definiranno gli equilibri del tabellone e lanceranno la corsa verso le sfide decisive per l’assegnazione dei titoli italiani assoluti.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Boscolo/Cacco – Barbieri/Bonacina 2-1 (16-21, 21-15, 16-14)

Piccoli/Salvador – Pagliari/Perini 2-0 (21-9, 21-15)

Sestini/Nika – Peretti/Fiocco 2-0 (21-17, 21-12)

Cimmino/Pastorino – Marini Da Costa/Moretti 2-0 (21-6, 21-13)

Massi/Galazzo – Quagliotti/Valdora 2-0 (21-12, 21-11)

Barboni/Eaco – Lucania/Piccini 2-0 (21-15, 21-16)

Maestroni/Gorla – Caramaschi/Arienti 2-0 (21-19, 21-12)

Annibalini/Dalmazzo – Antonioli/Scalari 2-0 (21-11, 21-13)

Enzo/Arcaini – Ruffini/Tagliapietra 2-0 (21-11, 21-12)

Montedoro/Ujka – Priore/Panfili 2-0 (21-9, 21-5)

Torrese/Biancini – Camatti/Guidi 2-0 (21-17, 21-17)

Tomat/Foresti – Fragonas/Guglielmo 2-1 (21-17, 14-21, 15-10)

Bertozzi/Mazzotti – Tonello/Pastore 2-0 (21-11, 21-13)

Secondo turno qualificazioni: Gottardi/Orsi Toth – Boscolo/Cacco 2-0 (21-9, 21-14)

Piccoli/Salvador – Sestini/Nika 2-0 (21-17, 21-15)

Cimmino/Pastorino – Massi/Galazzo 2-0 (21-14, 21-14)

Barboni/Eaco – Maestroni/Gorla 2-0 (21-16, 21-15)

Annibalini/Dalmazzo – Enzo/Arcaini 2-1 (21-13, 16-21, 15-12)

Montedoro/Ujka – Torrese/Biancini 2-0 (21-17, 21-18)

Benazzi/Ditta – Tomat/Foresti 2-0 (21-16, 21-15)

Fezzi/Belliero Piccinin – Bertozzi/Mazzotti 2-0 (21-19, 21-15)

Gironi. Pool A

5 settembre, ore 08.30 Gottardi/Orsi Toth – Barboni/Eaco

5 settembre, ore 08.30 Benazzi/Ditta – Rottoli/Shpuza

5 settembre, ore 12.10 Vincente gara 25 – Vincente gara 26

5 settembre, ore 12.10 Perdente gara 25 – Perdente gara 26

Pool B

5 settembre, ore 08.30 They/Breidenbach – Annibalini/Dalmazzo

5 settembre, ore 08.30 Sanguigni/Balducci – Pratesi/Orciani

5 settembre, ore 12.10 Vincente gara 27 – Vincente gara 28

5 settembre, ore 12.10 Perdente gara 27 – Perdente gara 28

Pool C

5 settembre, ore 09.20 Puccinelli/Mattavelli – Montedoro/Ujka

5 settembre, ore 09.20 Fezzi/Belliero Piccinin – Tallevi Diotallevi/Franzoni

5 settembre, ore 13.00 Vincente gara 29 – Vincente gara 30

5 settembre, ore 13.00 Perdente gara 29 – Perdente gara 30

Pool D

5 settembre, ore 09.20 Pelloia/Mancinelli – Cimmino/Pastorino

5 settembre, ore 09.20 Gradini/Frasca – Piccoli/Salvador

5 settembre, ore 13.00 Vincente gara 31 – Vincente gara 32

5 settembre, ore 13.00 Perdente gara 31 – Perdente gara 32

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni primo turno: Furgani/Terzi – Tosin/Perini 2-0 (21-15, 21-17)

Lupo D./Martino – Raisa/Ughelini 2-0 (21-7, 21-11)

Bertoli/Tascone – Traini/Colosimo 2-0 (21-19, 25-23)

Frinolli/Marini Da Costa – Fassone/Torello 2-0 (21-11, 21-13)

Di Blasio/Ceccoli – Galiazzo/Rizzato 2-1 (21-10, 17-21, 15-12)

Milani/Carucci – Ciamarra/Zaza 2-0 (21-15, 21-15)

Pizzileo/Lascari – Amaro/Prato 2-0 (21-15, 21-18)

Arezzo Di Trifiletti/Krumins – Castanò/Casati 2-0 (21-14, 21-16)

Mancin/Dal Molin – Drago A./Govoni 2-0 (21-18, 21-4)

Lupo A./Pantalei – Bertino/Chiapello 2-0 (21-12, 21-17)

Cerri D./Cerri F. – Balestra/Taramasco 2-0 (21-10, 21-14)

Ingrosso/Podestà – Graziani/Rebeschini 2-0 (21-10, 21-8)

Cravera/Ficosecco – Rinaldo/Bellucci 2-1 (19-21, 21-19, 15-13)

Rossi/Caminati – Giartosio/Benedetti 2-0 (21-6, 21-6)

Qualificazioni secondo turno: Ranghieri/Alfieri – Furgani/Terzi 2-0 (21-17, 21-15)

Lupo D./Martino – Bertoli/Tascone 2-0 (21-8, 21-19)

Frinolli/Marini Da Costa – Di Blasio/Ceccoli 2-0 (21-15, 21-19)

Pizzileo/Lascari – Milani/Carucci 2-1 (16-21, 22-20, 17-15)

Arezzo Di Trifiletti/Krumins – Mancin/Dal Molin 2-0 (21-18, 29-27)

Lupo A./Pantalei – Cerri D./Cerri F. 2-0 (21-18, 21-13)

Ingrosso/Podestà – Cravera/Ficosecco 2-0 (21-15, 21-11)

Rossi/Caminati – Sablone/Ndrecaj 2-0 (21-10, 21-13)

Gironi. Pool A

5 settembre, ore 10.20 Ranghieri/Alfieri – Pizzileo/Lascari

5 settembre, ore 10.20 Ingrosso/Podestà – Sacripanti/Titta

5 settembre, ore 14.00 Vincente gara 25 – Vincente gara 26

5 settembre, ore 14.00 Perdente gara 25 – Perdente gara 26

Pool B

5 settembre, ore 10.20 Ulisse/Spadoni – Arezzo Di Trifiletti/Krumins

5 settembre, ore 10.20 Camozzi/Siccardi – Iervolino/Marchesan

5 settembre, ore 14.00 Vincente gara 27 – Vincente gara 28

5 settembre, ore 14.00 Perdente gara 27 – Perdente gara 28

Pool C

5 settembre, ore 11.10 Acerbi/Andreatta – Lupo A./Pantalei

5 settembre, ore 11.10 Lupo D./Martino – Rossi/Caminati

5 settembre, ore 14.50 Vincente gara 29 – Vincente gara 30

5 settembre, ore 14.50 Perdente gara 29 – Perdente gara 30

Pool D

5 settembre, ore 11.10 Borraccino/Viscovich – Frinolli/Marini Da Costa

5 settembre, ore 11.10 Luisetto/Mussa – Marchetto/Burgmann

5 settembre, ore 14.50 Vincente gara 31 – Vincente gara 32

5 settembre, ore 14.50 Perdente gara 31 – Perdente gara 32