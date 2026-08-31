Basket femminile: USA, forfait pesanti per i Mondiali. A’ja Wilson e Kelsey Plum non ci saranno

Due assenze pesanti condizionano fin da subito il cammino di Team USA ai Mondiali di basket femminile. Sia chiaro, la distanza tra le americane e il resto del lotto partenti è ancora enorme, difficile da sormontare. Però veder uscire di scena prima del via sia A’ja Wilson che Kelsey Plum fa un certo rumore, specialmente per il ruolo avuto dalla prima nel corso di questi ultimi anni.

Parliamo, infatti, della giocatrice MVP ai Mondiali 2022 e alle Olimpiadi 2024, vinti entrambi, in modo molto diverso, dallo squadrone delle stelle WNBA. Per lei i problemi sono soprattutto legati a un certo tipo di pesanti carichi di lavoro con le Las Vegas Aces, la sua squadra WNBA, che si associano a un certo numero di piccoli infortuni qui e là, dal piede alla schiena. Di qui la scelta di saltare il torneo iridato per prepararsi al meglio per i playoff WNBA.

Quanto a Plum, invece, l’infortunio è molto più chiaro e anche pesante. Si tratta di guai al polpaccio e alla gamba sinistra, che si è trascinata dietro per lungo tempo fino a dover saltare una consistente fetta di regular season. La giocatrice delle Phoenix Mercury, dunque, preferisce ristabilirsi al 100%, un concetto sostanzialmente ribadito nelle sue storie Instagram, attraverso le quali ha lasciato un messaggio molto eloquente sul tema della rinuncia.

Al loro posto entrano rispettivamente Kiki Iriafen, già vista nel Premondiale di San Juan (cui gli USA partecipavano d’ufficio pur essendo iridati in carica) e Sonia Citron, che farà invece il suo debutto assoluto con la maglia americana.