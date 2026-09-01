Basket femminile, regolamento e format dei Mondiali 2026: chi potrebbe affrontare l’Italia nelle fasi successive

Andiamo a scoprire il nuovo che c’è nei Mondiali di basket femminile che, venerdì, prenderanno il via in quel di Berlino. La grande rivoluzione arriva proprio nella capitale tedesca, perché sono aumentate le squadre, da 12 a 16. Per conseguenza, sono stati varati i 4 gironi da 4 squadre. Ed ecco che andiamo nel dettaglio del format.

I quattro raggruppamenti sono così composti:

Girone A – Giappone, Spagna, Germania, Mali

Girone B – Ungheria, Corea del Sud, Nigeria, Francia

Girone C – Belgio, Australia, Porto Rico, Turchia

Girone D – USA, Cechia, Italia, Cina

Per ciascun girone si giocheranno tre partite: i gironi A e B giocheranno il 4, 5 e 7 settembre, i gironi C e D il 4, 6 e 7 settembre. Le prime classificate passeranno direttamente ai quarti di finale. Le seconde e le terze, invece, giocheranno dei veri e propri barrage per andare ai quarti: gli accoppiamenti saranno D3-C2 per giocare A1, B2-A3 per giocare D1, C3-D2 per giocare B1, A2-B3 per giocare C1. Di qui in avanti, appunto, quarti, semifinali e finale.

Concentriamoci poi sui criteri con i quali si determinano le parità nei gironi, cioè se due squadre terminano a pari punti. In quel caso si contano prima i confronti diretti, poi la differenza punti (nota anche come differenza canestri) e infine i punti realizzati. Questi ultimi tre vengono in rilievo soprattutto nel momento in cui si deve dirimere una parità a tre. In questo caso potrebbe esserci un 1-1 negli scontri diretti tra tre squadre: in questo caso si dovrebbe andare a contare, appunto, prima la differenza punti tra le considerate e poi, in caso di ulteriore parità, quanti punti sono stati realizzati.

Passando ad analizzare la questione italiana, quanto detto sopra fa capire che, in caso di superamento della prima fase, se l’Italia dovesse affrontare (come probabile nel caso) il barrage, affronterebbe una tra Australia, Belgio, Turchia e Porto Rico, più verosimilmente una delle prime tre rispetto alla quarta. Arrivando terza l’Italia, in chiave quarti di finale, potrebbe giocare contro Spagna, Germania o Giappone (sempre verosimilmente), mentre arrivando seconda il confronto potrebbe portare verso la Francia.

Se, invece, accadesse un miracolo chiamato primo posto nel girone, la squadra azzurra attenderebbe la vincente del confronto tra la seconda del girone B e la terza del girone A.