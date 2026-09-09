Basket femminile, pass olimpico rimandato per l’Italia. Le prossime possibilità e il regolamento

Si conclude ai play-off l’avventura dell’Italia ai Mondiali senior 2026 di basket femminile: le azzurre cedono all’Australia, che stacca il pass per i quarti di finale della rassegna iridata contro la Spagna, e devono tornare a casa, rinviando così l’appuntamento con il pass olimpico.

Soltanto la vincitrice dei Mondiali avrà diritto alla qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, mentre gli altri pass saranno assegnati tramite i tornei preolimpici, che per le donne si svolgeranno dal 10 al 13 febbraio 2028, ai quali prenderanno parte 16 squadre suddivise in quattro tornei.

L’Europa avrà a disposizione 6 posti su 16 ai tornei preolimpici, e questi posti in palio verranno assegnati tramite la classifica finale degli Europei 2027, in programma dal 16 al 27 giugno tra Belgio, Finlandia, Svezia e Lituania: le prime sei classificate alla rassegna continentale andranno a giocarsi la qualificazione a Los Angeles 2028.

In ciascuno dei 4 tornei preolimpici le prime 3 classificate staccheranno il pass per Los Angeles 2028: nei gironi in cui saranno inseriti gli Stati Uniti, Paese ospitante, e la vincitrice dei Mondiali, se diversa dagli USA, le due migliori squadre, oltre agli Stati Uniti o alla vincitrice dei Mondiali, andranno alle Olimpiadi.

QUALIFICAZIONI LOS ANGELES 2028 BASKET FEMMINILE

16-27 giugno 2027 Europei (le prime 6 andranno ai tornei preolimpici)

10-13 febbraio 2028 Tornei preolimpici