Basket femminile: notte agitata ai Mondiali, falso allarme incendio nell’albergo delle squadre

Nella notte, un evento particolarmente fastidioso ha sconvolto tutti i ritmi sonno-veglia di 15 delle 16 squadre dei Mondiali di basket femminile in corso di svolgimento a Berlino. Alle 2, quando le tenebre avvolgevano la capitale tedesca, un allarme incendio si è infatti propagato per l’albergo di 15 delle 16 squadre (USA esclusi), il Blu Radisson Collection.

Come si è poi scoperto, l’allarme era ovviamente falso (il che rende non difficile pensare all’ipotesi di qualcuno che abbia per errore premuto il pulsante di detto allarme). Le squadre, dopo circa un’ora di attesa, sono state fatte tornare indietro. Ovviamente, tutte erano uscite nei modi più disparati.

C’è chi è sceso con arti inferiori scoperti, chi sostanzialmente scalzo o scalza, chi ha sentito molto chiaramente il freddo settembrino di Berlino (dove di questi tempi si può scendere fino a 11 gradi nella notte), e chi invece ha atteso con maggiore o minore tranquillità la fine.

Chiaramente la situazione ha seccato in modo particolare staff e giocatrici di Turchia e Australia, perché si trattava delle prime due selezioni destinate a scendere in campo quest’oggi alla Berlin Arena, per la precisione alle 11:30. Berlin Arena che, peraltro, oggi è l’unica utilizzata per gli incontri, quelli del girone C e del girone D (quello dell’Italia).