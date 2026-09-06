Basket femminile: l’Italia supera la fase a gironi! La vittoria della Cina fa avanzare le azzurre

L’Italia è ufficialmente qualificata, già a partire da questo pomeriggio, almeno per la seconda fase dei Mondiali di basket femminile in corso di svolgimento a Berlino. Alla Berlin Arena, infatti, il successo della Cina al supplementare sulla Cechia per 74-70 ha sia questo effetto collaterale che quello dell’eliminazione delle ceche.

In pratica, le azzurre di Andrea Capobianco avranno almeno un altro giorno di gara, che ancora non è noto. Questo perché potrebbe trattarsi del barrage/ottavo di finale in programma mercoledì 9 settembre contro la seconda oppure la terza del girone C (a seconda della posizione in cui terminerà l’Italia nel girone D), oppure del quarto di finale di giovedì 10 in caso di prima posizione, che vorrebbe dire aver sconfitto Team USA e poi anche la Cina (o altre combinazioni che prevedono una sconfitta azzurra di una misura da determinare, nel caso).

La squadra azzurra, due giorni fa, si è imposta sulla Cechia per 63-54, e questo ha aperto fin da subito le porte del passaggio del turno alla squadra di Andrea Capobianco, ora attesa questa sera dal grande appuntamento con lo squadrone delle stelle WNBA.

Di fatto, qualora dovesse arrivare la sconfitta oggi, il posizionamento per il barrage verrebbe deciso in un vero e proprio scontro diretto con le cinesi, quest’oggi a lungo in grande sofferenza contro una Cechia priva delle sue migliori, Julia Reisingerova ed Emma Cechova, ma sempre pronta a cercare qualsiasi chance per sporcare le linee di passaggio. Tutto però inutile di fronte alla rimonta finale cinese, propiziata anche da qualche errore di troppo. L’Italia ringrazia e prosegue la sua permanenza in quel di Berlino.