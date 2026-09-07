Basket femminile, l’Italia sbatte contro la Cina e avrà un playoff di ferro ai Mondiali

Un’Italia stanca si schianta contro la Cina nella terza partita dei Mondiali di basket femminile. Dopo aver sfiorato ieri l’impresa contro gli Stati Uniti, oggi le azzurre non riescono mai ad entrare veramente in partita e perdono 71-51 contro le asiatiche. Una sconfitta che relega al terzo posto l’Italia che adesso dovrà affrontare l’Australia nel playoff, mentre la Cina se la dovrà vedere con Porto Rico. Sicuramente una sfida complicata e difficile per la squadra di Capobianco, che avrà comunque un giorno di pausa per ricaricarsi e ritrovare le energie smarrite.

La migliore dell’Italia è Matilde Villa, che chiude con 15 punti ed in doppia cifra termina anche Cecilia Zandalasini (12 punti). La Cina è ovviamente trascinata da Han Xu, che mette a referto una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi. Importanti anche i 15 punti di Shuyu Yang.

Subito 5-0 per la Cina, con Zandalasini che prova a dare la scossa con la prima tripla del match. Le azzurre, però, sembrano avere poche energie fisiche e soprattutto non trovano una contromisura ad Han Xu, che segna il +9 (5-14) che obbliga Capobianco al timeout. L’attacco azzurra continua a sbattere sul ferro e la difesa italiana non è come quella di ieri, con la Cina che scappa via già alla prima sirena sul +16 (7-23).

L’Italia non riesce proprio a reagire con Tang che firma il +20 (9-29). Capobianco cerca continuamente delle soluzioni, ma le azzurre non riescono proprio a reagire. Yang e Han Xu fanno quello che vogliono e la Cina aumenta ulteriormente il vantaggio (16-40). Il finale di quarto vede comunque le azzurre chiudere con un mini parziale di 5-0, con il tabellone che segna all’intervallo il +19 cinese (21-40).

Al rientro dalla pausa lunga è ancora la Cina ad avere il controllo del match, con la tripla di Zhang che vale il +25 (21-46). L’Italia riesce finalmente ad avere una scossa e trova un parziale di 10-0 con Zandalasini e Villa protagoniste. Dagli spalti si sentono i cori per le azzurre, con la tripla di Pan che vale il -12 (40-52). Si entra negli ultimi dieci minuti con la Cina in vantaggio di tredici punti (42-55).

Subito tripla di Luo, ma Villa non vuole mollare e prova a tenere l’Italia a contatto. Han Xu, però, segna la tripla del nuovo +20 (46-66) quando mancano sette minuti alla fine della partita. Questo è il canestro che mette la parola fine. Gli ultimi minuti scorrono velocemente, con la Cina che si impone 71-51, con l’Italia che termina così al terzo posto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – CINA 51-71 (7-23, 14-17, 21-15, 9-16)

Italia: Keys, Villa 15, Pasa 4, Verona 4, Zandalasini 12, Pan 5, Cubaj 5, Madera, Santucci 2, Fassina, Andrè 2, Blasigh 2

Cina: M. Zhang 5, Li 2, Wang 5, Yang 15, Tang 4, Luo 6, Y. Chen 3, Han 19, M. Chen 2, Z. Zhang 8, Sun 2, Jia