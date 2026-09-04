Basket femminile, l’Italia piega la Cechia nel debutto ai Mondiali! Gran ritorno di Matilde Villa

Il più dolce ritorno ai Mondiali possibile. Trentadue anni dopo l’Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po’ di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l’infortunio che le ha fatto saltare lo scorso Europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione (passano le prime tre), che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che oggi ha demolito la Cina.

La miglior marcatrice delle azzurre è Cecilia Zandalasini, che mette a referto 19 punti. In doppia cifra ci va anche Matilde Villa, che chiude con 14 punti, quasi tutti nel decisivo allungo azzurro. Alla Cechia non bastano i 21 punti di Julie Pospisilova, che ha segnato quattro delle cinque triple tentate.

I primi due punti del Mondiale azzurro sono di Matilde Villa. Si resta in equilibrio in avvio di match con il botta e risposta dall’arco tra Hanusova e Zandalasini (8-9). Le ceche tentano un primo allungo, arrivando sul +6 con la tripla di Pospisilova. Il finale di quarto premia le azzurre, che sono sotto di tre punti alla prima sirena (14-17).

Iniziamo con un po’ di difficoltà il secondo quarto e la Cechia arriva sul +8 (18-26) con Vorackova che sfrutta una brutta palla persa dagli azzurri. L’Italia, però, reagisce e ritorna a contatto con Madera e un gran canestro di Villa (24-26). Si accende Zandalasini, che prima pareggia e poi firma anche il vantaggio azzurro dalla lunetta (30-28). All’intervallo, però, è la Cechia avanti di un punto (31-32).

Si continua sul filo dell’equilibrio. Villa e Zandalasini portano avanti le azzurre di un punto (40-39) quando manca meno di metà terzo quarto. Andelova riporta sul +3 le cece (40-43), ma il finale di quarto è tutto delle azzurre prima con Cubaj e poi con una meravigliosa Matilde Villa, che brucia la sirena con la tripla del +5 (50-45).

L’Italia si è sbloccata anche mentalmente e sono ancora Zandalasini e Villa a costruire il solco decisivo. Villa trova anche il gioco da tre punti che fa volare la squadra di Capobianco sul +10 nell’apoteosi della panchina azzurra (57-47). La difesa azzurra reagisce ad ogni tentativo di rimonta della Cechia e il canestro che fa definitivamente calare il sipario sul match lo mette Andrè a coronamento di una meravigliosa azione. Finisce 63-54 e non poteva davvero esserci esordio migliore.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CECHIA – ITALIA (17-14, 15-17, 13-19, 9-13)

Cechia: Zeithammerova, Pospisilova 21, Hanusova 5, Andelova 5, Stoupalova 2, Malikova, Vorackova 12, Joklova 7, Fucikova, Holesinska 2, Kalna, Koucka

Italia: Keys 2, Villa 14, Pasa 2, Verona 6, Zandalasini 19, Pan 5, Cubaj 5, Madera 3, Santucci 1, Fassina, Andrè 6, Blasigh