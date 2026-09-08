Basket femminile, l’Australia ai raggi X. Due stelle WNBA da contrastare per l’Italia

Sarà l’Australia la prossima avversaria dell’Italia ai Campionati Mondiali di basket femminile 2026, in corso di svolgimento a Berlino. Le azzurre, reduci dalla brutta sconfitta con la Cina nell’ultima partita del girone, si presenteranno in campo mercoledì sera da sfavorite nello spareggio da dentro o fuori con in palio l’accesso ai quarti di finale della rassegna iridata.

Matilde Villa, Cecilia Zandalasini e compagne dovranno affrontare una squadra solida e abituata a competere stabilmente per salire sul podio ai Mondiali e ai Giochi Olimpici. Le Opals occupano il terzo posto del ranking FIBA (l’Italia è 14ma) e sono reduci da sei medaglie nelle ultime sette edizioni della Coppa del Mondo, tra cui lo storico oro del 2006.

Il team australiano, secondo classificato nel gruppo C in seguito al ko nello scontro diretto con le campionesse europee del Belgio, può contare su diverse giocatrici WNBA con il CT Sandy Brondello che ha richiamato circa metà del gruppo capace di ottenere il bronzo olimpico a Parigi 2024 perdendo solamente dagli Stati Uniti in semifinale.

Assente la veterana Sami Whitcomb, che era stata inserita nel quintetto ideale del pre-mondiale di Istanbul, l’Australia si affida alle altre big Stephanie Talbot, Ezi Magbegor (All-Star WNBA nel 2023) e Alanna Smith (primo quintetto difensivo WNBA nel 2025) oltre ad altri elementi di alto livello come Jade Melbourne, Alex Fowler (MVP dell’Asia Cup 2025), Alex Wilson e la giovane promessa Isobel Borlase.