Basket femminile, la Germania batte il Belgio nella bolgia di Berlino e vola in semifinale ai Mondiali

La Germania padrona di casa piega la resistenza del Belgio campione d’Europa in carica nei quarti di finale dei Mondiali di basket femminile! Alla Uber Arena di Berlino, di fronte a oltre diecimila spettatori, le teutoniche vincono 74-93 e volano in semifinale dove affronteranno la Francia. Decisivo soprattutto il terzo quarto da ben 32 punti segnati, con le belghe che hanno provato a rimanere in scia fino alla fine dovendo però abdicare di fronte alle ragazze di coach Lange.

Nyara Sabally MVP con una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi, con 17 punti e 10 rimbalzi di Leonie Fiebich – 13 punti equamente divisi tra Alexis Peterson e Frieda Buhner, con Emma Meesseman ultima ad arrendersi per il Belgio con 29 punti e 8 rimbalzi mentre Kyara Linkens mette a referto 10 punti e altrettanti rimbalzi (10).

Il Belgio parte benissimo con un parziale di 5-0 firmato Emma Meesseman (5-0), con la Germania che ci mette un po’ a prendere le misure e si avvicina a -3 con la virata di Guelich (13-10). Massey mantiene quattro punti di vantaggio per le belghe (15-11), con Wilke che spara la tripla del sorpasso tedesco (15-16). Lisowa Mbaka risponde per il Belgio (19-18), con l’uno-due di Buhner e Sabally che chiude il primo quarto sul 19-22 per la Germania.

Nel secondo quarto le teutoniche aumentano i giri del proprio motore e con un break di 7-0 si portano in doppia cifra di margine (19-29), con il Belgio che prova a reagire trascinata dai canestri di Emma Meesseman (27-34). Le campionesse d’Europa continuano a macinare punti e risalgono ulteriormente la china fino al -2 con la bomba di Julie Allemand (31-36), con Peterson che risponde alla stessa maniera per la Germania andando all’intervallo lungo sul punteggio di 35-42.

Nella ripresa sale nuovamente in cattedra Nyara Sabally con cinque punti in fila per dare uno strappo alla partita (39-53): il Belgio accusa il colpo ma prova comunque a non mollare con Mununga (45-57), ma le padrone di casa spinte dall’entusiasmo del proprio pubblico non alzano il piede dall’acceleratore e accarezzano anche il +20 (48-65). Aumentano notevolmente anche le percentuali dall’arco, con Emma Meesseman che appoggia per il 59-74 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo il Belgio cerca di rimanere in partita affidandosi alle fiammate di Meesseman e Allemand (63-74), con Sabally e Wilke che ribattono immediatamente per la Germania (63-81). Lisowa Mbaka e Allemand per tenere in vita le compagne (73-83) quando si entra negli ultimi 5’ di gioco, ma le teutoniche non si scompongono e tornano a +15 grazie alla tripla di Peterson e ai liberi di Fiebich (74-89). Nonostante le sole 4 palle perse il Belgio deve cedere alla Germania che stravince 74-93 e vola in semifinale ai Mondiali di basket femminile 2026!