Basket femminile, la classifica dell’Italia ai Mondiali. Perché la sfida con la Cina è fondamentale

Italia-Cina non è una semplice sfida di fine girone. La partita in programma questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena mette in palio il secondo posto nel Gruppo D dei Mondiali di basket femminile 2026 e, di conseguenza, può incidere in maniera significativa sul percorso delle azzurre nella fase a eliminazione diretta.

Il verdetto maturato nella precedente giornata ha già definito un primo elemento fondamentale: sia l’Italia sia la Cina sono matematicamente qualificate alla fase successiva del torneo. A garantire l’accesso agli spareggi è stata la vittoria della formazione cinese sulla Cechia, risultato che ha eliminato il rischio di una prematura uscita dal torneo per entrambe le contendenti. Resta però da stabilire chi chiuderà il raggruppamento alle spalle degli Stati Uniti e, soprattutto, quale sarà il percorso che attenderà la seconda e la terza classificata nella corsa verso i quarti di finale.

Dopo due giornate, gli Stati Uniti comandano il Gruppo D a punteggio pieno e hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Contro le campionesse WNBA, l’Italia ha disputato una partita di straordinaria intensità, riuscendo a mettere in seria difficoltà una delle grandi favorite per il titolo. La formazione tricolore, dopo aver battuto la Cechia, è rimasta in partita fino agli ultimi possessi contro le americane, arrendendosi soltanto nel finale con il punteggio di 55-52. Una sconfitta che, per modalità e prestazione, ha lasciato indicazioni decisamente positive in vista del confronto con la Cina.

Il cammino della formazione asiatica è stato invece più altalenante. La Cina ha esordito contro gli Stati Uniti incassando una pesante sconfitta, con un passivo di 33 punti, prima di riuscire a riscattarsi contro la Repubblica Ceca. Il successo è arrivato soltanto dopo un tempo supplementare, a conferma di un equilibrio che rende particolarmente importante anche il confronto diretto con l’Italia.

La posta in palio va quindi oltre il semplice piazzamento nel girone. Chiuderlo al secondo posto significa, infatti, poter affrontare la fase successiva partendo da una posizione potenzialmente più vantaggiosa.

In caso di vittoria sulla Cina, l’Italia conquisterebbe il secondo posto nel Gruppo D. Le azzurre scenderebbero nuovamente in campo mercoledì 9 settembre contro la terza classificata del Gruppo C, nello spareggio che mette in palio l’accesso ai quarti di finale. Sulla carta, si tratterebbe di un incrocio più favorevole (contro la Turchia) e permetterebbe alla squadra italiana di evitare, almeno nel primo turno a eliminazione diretta, una delle avversarie più temibili provenienti dall’altro raggruppamento.

La situazione cambierebbe radicalmente in caso di sconfitta. Un ko contro la Cina relegherebbe infatti l’Italia al terzo posto e la costringerebbe ad affrontare la seconda classificata del Gruppo C. Un’eventualità tutt’altro che irrilevante, considerando il livello del raggruppamento, nel quale figurano formazioni di assoluto spessore come Belgio e Australia.

CLASSIFICA GRUPPO D

1 USA 2 vittorie e 0 sconfitte 4 punti già qualificati ai quarti di finale

2 Italia 1 vittoria e 1 sconfitta 3 punti

3 Cina 1 vittoria e 1 sconfitta 3 punti

4 Cechia 0 vittorie e 2 sconfitte 2 punti