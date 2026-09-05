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Basket femminile, la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali: le azzurre inseguono gli USA
Nel Gruppo D dei Mondiali senior 2026 di basket femminile l’Italia ha vinto all’esordio contro la Cechia per 63-54: nello stesso raggruppamento, sempre ieri, gli Stati Uniti hanno liquidato la Cina per 94-61. Per ogni vittoria vengono assegnati 2 punti, mentre per ogni sconfitta ne viene distribuito 1.
La prima classificata passerà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza dovranno disputare gli ottavi di finale: in un girone durissimo come quello dell’Italia la vittoria contro la Cechia è di fondamentare importanza per le azzurre, che ora dovranno affrontare gli Stati Uniti.
La miglior differenza tra punti fatti e subiti pone momentaneamente gli Stati Uniti (+33) in testa davanti all’Italia (+9), in attesa dello scontro diretto tra le due compagini, mentre per lo stesso criterio la Cechia (-9) si trova in terza posizione davanti alla Cina (-33), attualmente quarta ed ultima.
CLASSIFICA GIRONE D
- Stati Uniti 2 (differenza punti fatti/subiti: +33)
- Italia 2 (differenza punti fatti/subiti: +9)
- Cechia 1 (differenza punti fatti/subiti: -9)
- Cina 1 (differenza punti fatti/subiti: -33)