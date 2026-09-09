Basket femminile, la Cina soffre ma batte Portorico e conquista i quarti ai Mondiali

Si è conclusa la terza sfida di qualificazione ai quarti di finali dei Mondiali femminili di basket e sul parquet della Berlin Arena di Berlino sono scese in campo Cina e Portorico. Una partita che sulla carta vedeva le cinesi favorite alla vigilia ma il campo ha mostrato un match ben più equilibrato di quanto qualcuno potesse pensare e alla fine servono le triple di Han e Lou per mandare la Cina ai quarti di finale.

La partita inizia con una tripla di Shuyu Yang, ma risponde subito Portorico e l’equilibrio non si spezza, con le due squadre che trovano agilmente la via del canestro in un primo quarto che regala spettacolo. Il primo mini-allungo arriva a metà quarto, con la Cina che tocca il +4 con Luo e Chen, ma ancora una volta le portoricane reagiscono. Ma dopo un buon parziale delle americane, che tornano avanti, è Zhang a salire in cattedra e primo quarto che si chiude sul 24-21 per la Cina.

È di nuovo Shuyu Yang a dare il là alle danze nel secondo quarto, per il +6 cinese, e Portorico obbligato a inseguire. Le cinesi fanno le lepri, ma dopo quasi 4’ arriva il nuovo aggancio di Benitez e compagne e tutto da rifare. Si lotta, così, punto a punto in un quarto dalle percentuali che calano, ma non le emozioni. L’equilibrio non si spezza e alla fine la differenza la fa il canestro finale di Siyu Wang per il 41-40 con cui si va al riposo a favore della Cina.

La ripresa inizia con ritmi lenti e servono oltre 150 secondi per vedere i primi punti, firmati dalle cinesi con Jia. La prima metà di terzo quarto è da incubo per gli attacchi, con un parziale di 5-4 per Portorico che tiene le due formazioni in perfetta parità. E se per le cinesi sono Zhang e Wang a fare male, per le americane è Trinity San Antonio a salire in cattedra nel finale con due triple che mandano Portorico all’ultimo stop avanti 53-52.

Continua il botta e risposta a inizio ultimo quarto, ma dopo tre minuti di gioco è un parziale delle cinesi a spezzare l’equilibrio. Due canestri di Xu Hang e un libero di Shuyu Yang valgono il +5 e il tentativo di allungo per le asiatiche. Una giocata da tre punti di Imani McGee-Stafford, però, riporta Portorico sotto. Anzi, Guirantes e Rosado impattano il match a 3’30” dalla fine e tutto da rifare. Una tripla di Han vale il +3 cinese, poi Lou firma il +6 a 1’40” dalla sirena. Non alza bandiera bianca Portorico, si riavvicina con McGee-Stafford e Guirantes per il -2 a 25” dalla fine. Ma non basta, resistono le cinesi e, alla fine, conquistano la vittoria per 75-72. Non bastano a un ottimo Portorico i 24 punti di Trinity San Antonio, mentre per la Cina la top scorer è Xu Han con 21 punti.