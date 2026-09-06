Basket femminile: la Cina batte la Cechia all’overtime. Australia e Belgio qualificate

Terza giornata dei Mondiali femminili di basket a Berlino e il match più spettacolare – aspettando Italia-Usa questa sera – è quello del girone delle azzurre, on la Cina che si è imposta sulla Cechia solo all’overtime, di fatto eliminando virtualmente le ceche che nell’ultimo match affronteranno gli USA e qualificando matematicamente l’Italia. Nelle altre partite vittorie per Australia e Belgio, che così staccano il biglietto per la seconda fase.

Il primo match di giornata vedeva di fronte Turchia e Australia e le oceaniche conquistano la seconda vittoria del girone. Partono subito forte le australiane, che piazzano un parziale iniziale di 10-2 e poi possono già gestire il match. La Turchia prova a restare in partita nel primo tempo, anche se poco alla volta il gap continua ad aumentare e alla fine non bastano i 24 punti di Sevgi Uzun a evitare la seconda sconfitta. Vince l’Australia 87-71, con 21 punti di Ezi Magbegor.

Come detto, secondo match che interessava il girone dell’Italia, con lo scontro tra Cina e Cechia, risolto a favore delle cinesi solo dopo un overtime. Match clamoroso, con le ceche che nel primo tempo giocano meglio, spaventano le asiatiche e vanno all’intervallo avanti di 8 punti. Ma nel secondo tempo, poco alla volta, arriva la rimonta della Cina che si concretizza solo in extremis, con la tripla di Lou prima e il canestro di Yang a 3” che vale i supplementari. E qui le ceche pagano il contraccolpo e vedono subito la Cina scappare e vincere 74-70, con 22 punti di Xu Han.

Il terzo match (prima di Italia-Usa) vedeva di fronte Portorico e Belgio e le europee si impongono e staccano il pass per la seconda fase. Partono bene le belghe che fin da subito impongono il ritmo e chiudono il primo quarto in vantaggio di 7 punti. Prova Portorico a reggere l’urto nel secondo quarto, ma piano piano riallungano le belghe, che toccano la doppia cifra di vantaggio, e vanno al riposo sul +8. Restano in partita le portoricane a inizio ripresa, anche se il Belgio risponde a ogni tentativo di ricucire e nel finale le belghe provano a dare un nuovo strappo, ma vanno allo stop sul +8. Prova a chiuderla il Belgio a inizio ultimo quarto, tornando in doppia cifra di vantaggio, e questa volta il Portorico non ha la forza di rientrare in partita, nonostante i 25 punti di McGee-Stafford. Vince il Belgio per 76-64, con 16 punti di Massella Lisowa Mbaka.